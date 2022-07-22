Sörf tahtasının üzerinde ilişkiye girdiler, o anları başka bir kişi zoom yapıp kayda aldı

İsmi açıklanmayan iki tatilcinin denizin ortasındaki bir sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Başka bir vatandaş tarafından kaydedilen o anlar kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasına girdi.

Sosyal medyada ismi açıklanmayan tatilcilerin denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler gündem yarattı. Twitter'da denizin kenarında bulunan bir başka tatilci tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler oldu.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kameraya yansıyan görüntülerde çiftin kıyıdan metrelerce uzakta cinsel ilişkiye girdiği anlar yer alırken plajdaki tatilcilere aldırmamaları dikkat çekti.

KULLANICILAR OLAYI TİYE ALDI

Öte yandan yayınlanan görüntülere yorum yapan birçok kullanıcı sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte esprili yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise kamusal alanda böyle bir davranış sergileyen tatilcileri eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

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