Pfizer/BioNTech aşısında korkutan detay: Miyokardit ile corona aşı arasında bağlantı olabilir

İsrailli yetkililer, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile özellikle genç erkeklerde tespit edilen kalp iltihaplanması arasında bağlantı olabileceğini söyledi.

Türkiye’de de kullanılan Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama İsrail’den geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı’nda görevli yetkililer, Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısının ikinci dozunu olan genç erkeklerde kalp iltihaplanması (miyokardit) görüldüğünü doğruladı ve aşı ile miyokardit arasında bir bağ olabileceğini söyledi.

Ülkede 5 milyondan fazla insanın corona virüsü aşısı olduğuna ve ülke genelinde vaka sayılarının çok ciddi bir şekilde düştüğüne dikkat çeken yetkililer, bir araştırma yaparak bunu kamuoyuna duyurdu.

İKİNCİ DOZDAN SONRA ARTIYOR

İsrailli yetkililer, “Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasında ülkede 275 miyokardit vakası görüldü. Bunların 148’i aşı olduktan bir ay sonra tespit edildi. Bunların 27’si ilk dozdan sonra, 121’i ise ikinci dozdan sonra ortaya çıktı. Her iki kategoride de kalpte iltihaplanma yaşayanların yarısının kronik bir hastalığı ya da daha önceden doğrulanmış bir sağlık sorunu olduğu belirlendi” açıklamasını yaptı.

Pfizer, İsrail’den gelen bu açıklamaya, “Henüz bu hastalar ile aşı arasında doğrudan bağlantı yok. Miyokardit, viral enfeksiyondan da oluşabiliyor ve Covid-19 enfeksiyonu da buna sebep olabilir” dedi.

BIONTECH: AŞININ FAYDASI RİSKTEN DAHA ÇOK

Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin kurduğu BionTech ise dünya çapında 300 milyon dozdan fazla aşı kullanıldığını ve bu aşının faydalarının risklerinden çok daha fazla olduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Dikkatli incelemeler devam ediyor ve bir sonuca varılmadı. Miyokardit ve perikardit sıklıkla şirketler ve yetkili merciler tarafından inceleniyor” ifadesi kullanıldı.

İsrailli yetkililer özellikle 16-19 yaşındaki erkeklerde bu hastalığın meydana geldiğini açıklarken bu insanların maksimum dört gün hastanede kaldığını ve yüzde 95’inin hastalığı hafif atlattığını da duyurdu.

sözcü.com.tr