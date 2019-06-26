REKOR SEVİYEYE ÇIKAN ALTIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!
Altın fiyatları...
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Rekor seviyelere çıkan altın fiyatları yönünü değiştirdi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Artış trendine girerek rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları bugün düşüşe geçerek 262,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 433 lira, Cumhuriyet altını 1.773 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 266,1 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Haziran altın fiyatları...
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,03 artışla 266,1 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 262,9 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Haziran güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 263,9 lira
Çeyrek altın: 434 lira
Cumhuriyet altını: 1.770 lira
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