RUS UÇAĞININ ENKAZI BULUNDU, 92 ÖLÜ

Rus uçağının enkazı bulundu, 92 ölü

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Rusya’nın Soçi kentinden bu sabah Noel için Suriye’nin Lazkiye kentine sefer yapan içinde 92 kişiyi taşıyan Rus Uçağı Karadeniz’de düştü..Yolcuların tamamı hayatını kaybetti.

Uçağın enkazı Soçi sahilinine yakın bir alanda bulundu. Uçakta Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 müzisyen, sekiz mürettebat, dokuz medya temsilcisi, sekizi asker 10 Rus hükümeti görevlisi ve bir de uluslararası yardım kuruluşu olan Fair Aid’in üyesi bulunuyordu.

Uçağın enkazı Soçi sahilinine bir buçuk kilometre uzaklıktaki alanda bulundu. Rus basınına konuşan yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da, kıyıya 6 km mesafede bir yolcunun cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kazaya dair gelişmelerle ve kurtarma operasyonuyla ilgili düzenli olarak bilgi verdiğini ifade etti.

Uçağın Rusya Savunma Bakanlığı’na ait olduğu açıklanırken, bakanlığın verdiği listeye göre uçakta dünyanın ne ünlü korolarından biri olan Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 kişi bulunuyordu.

Geriye kalan 28 kişiyi ise sekiz mürettebat, dokuz medya temsilcisi, sekizi asker 10 Rus hükümeti görevlisi ve uluslararası yardım kuruluşu Fair Aid’in bir üyesinden oluşuyordu.