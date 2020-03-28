Rusya’dan umut veren iddia: Corona ilacı geliştirdik
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, corona virüsüne çare olabilecek bir ilaç geliştirildiğini öne sürdü.
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Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına karşı umut verici bir açıklamada bulundu.
Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA’nın virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.
Sputnik’in aktardığı açıklamada, “Rusya FMBA’ya ait ‘Farmzashchita’ Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında corona virüsü enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” ifadelerine yer verildi.
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