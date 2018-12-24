SAĞ KOLDAKİ BENLERE DİKKAT!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre koldaki ben sayısının fazla olması, cilt kanseri ya da melanom riskinin yüksek olduğuna işaret edebiliyor.

Araştırmacılara göre bir kolda 11’den fazla ben bulunması, kanser riskinin ortalamadan yüksek olduğunun belirtisi. Sonuçları British Journal of Dermatology’de yayımlanan araştırmaya göre sağ koldaki benleri saymak, vücuttaki toplam ben sayısı hakkında iyi bir fikir veriyor. BBC Türkçe’nin haberine göre; koldaki ben sayısı 11’in üzerindeyse vücudun tamamındaki benler 100’den fazla olabiliyor ve bu da kanser riskinin normalden beş kat fazla olduğunu gösteriyor.

Londra’daki King’s College’dan bilim insanlarının, ikiz olan 3 bin kadını sekiz yıl boyunca izleyerek yaptığı araştırma, daha sonra melanom olan 400 kişilik karma bir denek grubu üzerinde tekrarlandı.

Sağ kolunda yediden fazla ben bulunan kadınların vücutlarındaki toplam ben sayısının 50’yi aştığı belirlendi.

Araştırmayı kaleme alan Simone Ribero, bu yöntemle aile doktorlarının kanser riskini kolayca tespit edebileceğini vurguladı.

İngiltere’deki Kanser Araştırmaları Vakfı’ndan Dr. Claire Knight ise bulguların yararlı olduğunu, ancak melanom hastaları arasında, hastalığı mevcut benlerin anomali göstermesinden kaynaklanan kişilerin sayısının yarıdan az olduğu belirtti.

Dr.Knight, benlerin sayısından çok bunlarda değişiklik olup olmadığının izlenmesinin önemine dikkat çekti.

Knight melanomun vücudun her yerinde çıkabileceğini, erkeklerde daha çok gövdede, kadınlarda ise en fazla bacaklarda görüldüğünü bildirdi.