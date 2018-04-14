SAVAŞ BAŞLADI, DÜNYA SARSILDI!

Batılı ülkeler Suriye'de üç kimyasal tesisi füzelerle hedef aldı, televizyonlar yayınlarını kesti. Her an bir son dakika haberinin geldiği bölgede vurulan hedefleri Pentagon açıkladı.



Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama sesleri duyuldu, füzelerin ışıkları gökyüzünü aydınlattı. Uluslararası haber ajansları, rejime ait hava savunma sistemlerinin saldırı anında faaliyete geçtiğini bildiriyor.



Türkiye, "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon insanlığın vicdanına tercüman" açıklamasını yaptı.



Rusya'dan ilk tepki geldi, ABD Büyükelçisi Antonov "Bu tür eylemler karşılıksız kalmayacak" dedi. İran ise, "Saldırıyı kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak" açıklamasını yaptı.



ABD lideri Trump, Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçip operasyonu dünyaya duyurdu, "Saldırı emri verdim" dedi. Trump, müttefikleri İngiltere ve Fransa'ya teşekkür etti.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye beklenen saldırısı bu gece yarısı başladı. Operasyonu dünyaya önce Fox News duyurdu, dakikalar sonra ise ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçerek "Saldırı emri verdim" dedi. Dünyadaki tüm haber televizyonları akışlarını kesti, canlı yayına geçti.

09.20 : Reuters Haber Ajansı, Suriye hükümeti yanlısı bir milis komutanın verdiği bilgiye göre Barzeh'teki araştırma merkezi ve Humus'taki askeri deponun dışında aşağıdaki hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Başkent Şam'ın batısında, Lübnan sınırı yakınlarındaki Dimas bölgesinde bulunan bir askeri üs. İsrail uçakları aynı bölgeyi 2014'te bombalamıştı.

Başkentin kuzeyindeki Masyaf'taki bir tesis. Masyaf Batılı istihbarat örgütlerinin geçen yıl kimyasal silah ürettiğini idda ettiği Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir şubesi bulunuyor.

Şam'ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan askeri depolar.

Şam'ın güneyindeki Kisvah bölgesi. İran'ın Kisvah'ın dışında daimi bir askeri üs inşa ettiğine inanılıyor. İsrail'in geçen Aralık'ta tesise füze attığı ve bazı binaları imha ettiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı ise, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde başkent Şam'ın dışında Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki askeri noktaların hedef alındığını bildiriyor.

09.15 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ve müttefiklerinin saldırısını desteklediklerini söyledi. Trudeau, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir" dedi.

09.00 : İran destekli Lübnan Hizbullahı, yazılı açıklamasında ABD ve müttefiklerinin saldırısının amacına ulaşamadığını savundu.

İSRAİL: İRAN VE HİZBULLAH'A ÖNEMLİ BİR İŞARET!

08.55 : İsrail: Saldırı İran, Hizbullah ve Suriye'ye önemli bir işaret.

08.35 : Türkiye'den ilk tepki geldi. Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

08.25 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye hava saldırısı sonrası ilk açıklamasında itidal çağrısı yaptı.

Uluslararası hukuka uyma zorunluluğunun altını çizen Guterres'in yazılı açıklaması şöyle:

''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum.''

Guterres, Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi.

08.15 : Fransa: Ruslarla iletişime geçildi, ne yaptığımızı söyledik.

08.10 : Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve müttefikleri tarafından fırlatılan 100'den fazla roketin çoğunun Suriye hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtiyor.

NEW YORK TIMES: ABD, MİSİLLEME YAPARAK SURİYE'YE SALDIRDI

08.10 : Saldırı haberleri, beklendiği gibi Amerikan medyasının bir numaralı gündemi.

'ABD, misilleme olarak Suriye'ye saldırdı' başlığını seçen New York Times gazetesi, Trump'ın Suriye'den çıkmak istediğini söylediğini ancak buna karşılık görev süresi içinde ikinci kez Suriye'yi vurduğunu hatırlattı.

CNN International televizyonu 'ABD ve müttefikleri Suriye'yi vuruyor' manşetiyle verdiği haberinde, bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin sözlerine yer verdi. Yetkililere göre, saldırılar devam edebilir.

Trump'ın sık sık eleştirdiği Washington Post gazetesi, 'ABD ile müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısından sonra Suriye'yi vurdu' başlıklı haberinde, Trump'ın yeni saldırılar konusunda açık uçlu konuştuğuna vurgu yaptı. Gazetenin haberinde, buna karşılık Savunma Bakanı Mattis'in ise ancak Esad'ın benzer adımlar atması halinde yeni bir saldırı yapabileceklerini söylediğine dikkat çekildi.

Trump'ın baş destekçisi muhafazakar haber kanalı Fox News ise 'Suriye vuruluyor' başlığını kullandı. Haberde, "Başkan Trump, şüpheli zehirli gaz saldırısından dolayı Esad rejimini cezalandırmak üzere askeri saldırıyı duyurdu" denildi.

NBC News 'ABD ve müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısına karşılık Suriye'yi vurdu', ABC News ise 'ABD, Suriye'yi vurmaya başladı' başlığını tercih etti.

ŞAM'DA RUS BAYRAKLARIYLA GÖSTERİ

07.55 : Suriye'nin başkenti Şam'da saldırıya karşı gösteri var. Ellerinde Suriye bayrakları taşıyanların yanı sıra silahlı askerler de gösteriye katılıyor.

07.45 : İran Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı kınıyoruz, bölgesel sonuçları olacak.

MACRON: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

07.40 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Onlarca erkek, kadın ve çocuk kimyasal silahlarla katledildiği için saldırı emri verdim. Kırmızı çizgi aşıldı. Saldırı kimyasal tesislere yapıldı.

07.35 : Associated Press (AP) haber ajansı, başkent Şam'da gün ağardıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı servis etti.

07.30 : Rusya, saldırıda Suriye'deki askeri üslerinin vurulmadığını açıkladı. Rus basınına göre, operasyonda altı sivil yaralandı.

07.20 : İhlas Haber Ajansı, Rusya'dan yapılan "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi" açıklamasını geçti.

07.00 : Avustralya, operasyona destek açıklaması yaptı: "Avustralya, ölçülendirilmiş, orantılı ve hedeflenmiş bir tepkiyi gösteren bu saldırıyı desteklemektedir.

NATO DESTEK VERDİ

06.45 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, uluslararası ittifakın operasyonu desteklediğini açıkladı. Stoltenberg, operasyonun Suriye rejiminin Suriye halkına kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacağını söyledi.

06.30 : Suriye devlet televizyonu, Şam'daki askeri tesislerde hasar olduğunu ancak Humus'ta hedef alınan tesislerde herhangi bir hasar gerçekleşmediğini aktarıyor. Şam rejimine göre 30 füze atıldı, 10'u düşürüldü.

06.05 : Güney Kıbrıs'tan havalanan İngiliz savaş uçaklarının görüntüsü paylaşıldı.

06.00 : Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, sosyal medya hesabından "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından IŞİD, şimdi de ABD'nin akıllı füzeleri. Uzun yıllar terörist saldırıları altında ayakta kalmaya çalışan egemen devletin başkentine darbe vuruldu. Bu açıklamadan sonra bu olayda Amerika ve diğer Batı medyası sorumluluğunu anlamalı. 15 yıl önce Beyaz Saray deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine Washington medyayı kullandı" diye yazdı.

05.50 : Fransa Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından saldırıya katılan savaş uçaklarının havalandığı görüntüleri paylaştı.