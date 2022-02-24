Savaş piyasaları da vurdu! Dolar 14 lirayı aştı

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri operasyonuyla birlikte tüm dünyada dolar güçlenirken, dolar/TL'de de 14 seviyesi aşıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 7'yi aşan kayıpla başlarken devre kesiciler çalıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük işgal harekatının başlamasının ardından küresel piyasalarda deprem olurken, dolar/TL’de de yükseliş görüldü.

Dün gece 13,80 civarında hareket eden dolar/TL’de bu sabah 14 seviyesi aşıldı ve 14,21 seviyesi görüldü.

Dolar/TL’de Aralık 2021 sonrasında ilk kez 14 seviyesi görülmüş oldu.

Dün gece 15,65 seviyelerinde olan euro/TL’de de bu sabah 16,07 seviyesi görüldü.

Dünü 848 TL’den kapatan gram altın da 884 TL’yi aştı.

BORSA İSTANBUL SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da vadeli işlemlerde açılışta yüzde 5’in üzerinde düşüş görüldü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 7,6’lık çok sert düşüşle açıldı. Devre kesiciler çalıştı, işlemler durdu.

sözcü.com.tr