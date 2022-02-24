Savaş resmen başladı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı. Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yaptı.

Haftalardır gerilimin hızla tırmandığı Rusya- Ukrayna krizi bu sabah sıcak çatışmaya döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Dış güçlere seslenmek istiyorum. Kim Rusya'ya tehdit oluşturmaya çalışırsa, derhal karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA KENDİNİ SAVUNACAK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna kentlerine saldırılar sürüyor" derken Devlet Başkanı Zelenksiy ise ülkede sıkıyönetim ilan etti. Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Zelenkiy, Rusya'nın ülkesinin askeri altyapısına ve sınır muhafızlarına saldırdığını belirtti. Ukrayna lideri ancak vatandaşları panik yapmamaya çağırdı ve zafer sözü verdi. Ancak başkent Kiev dahil birçok şehirden patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen haberlerarasında havalimanlarının bombalandığı bilgisi yer aldı. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

"5 RUS UÇAĞI VE 1 HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK"

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada ise "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." ifadeleri yer aldı.

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