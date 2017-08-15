SETTE KORKUNÇ KAZA...

'Deadpool 2' filminin setinde yaşanan kazada, bir dublör hayatını kaybetti. Tanıklar, korkunç olayı, filmin bir sahnesi sandı.

Ryan Reynolds’ın başrolünde oynadığı ‘Deadpool 2’ filminin Kanada’daki çekimlerinde bir dublör hayatını kaybetti.

Independent’ta yer alan habere göre; olaya tanık olanlardan biri, Jack Poole Plaza’nın önünde motor kullanan kadın dublörün, bisikletli olan diğer dublöre çarptığını ve Shaw Tower’ın camlarına girdiğini söyledi. Etrafta bulunan diğer görgü şahitleri ise olayın, filmde yer alan bir sahne olduğunu sandıklarını ifade etti.