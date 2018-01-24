Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca...

Rus öğrenci, tecavüz edip öldürdüğü eski sevgilisinin cesedine de tecavüz etti. Seks takıntılı 19 yaşındaki öğrenci kurbanının ailesinden özür dileyip onlara yaptıklarının hesabını verdikten sonra kendini öldürdü.

Seks saplantılı Rus öğrenci, eski kız arkadaşını nasıl boğduğunu ve genç kızın ölü bedeni öylece yatarken ona nasıl tecavüz ettiğini korkunç bir şekilde anlattı. 19 yaşındaki Artyom Iskhakov, öldürdüğü eski kız arkadaşı Tatiana Strakhova'nın ölü bedenine tecavüz etti. Bir ara sandviç yemek için durdu ve daha sonra utanç verici hareketine devam etti.

Iskhakov, eski kız arkadaşının başka biriyle olan ilişkisini kıskantan yetenekli IT öğrencisi 'Yaptıklarım korkunçtu ancak istediğim şeyi yaptım' yazdı.

19 yaşındaki Rus öğrenci Artyom İskhakov, Tatiana Strakhova'nın ailesine gönderdiği korkunç çevrimiçi mesajında, boğduğu genç kızın kalbinin hala nasıl attığını ve bu yüzden de onu bıçaklayıp cesediyle seks yaptığını anlattı.