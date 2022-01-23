Soğuk havalar alerji hastalarının kabusu

Kış aylarında ısınmak için kullanılan maddelerin oluşturduğu hava kirliliği ve soğuk havanın kendisi alerjik hastalıkları tetikliyor. Odun, kömür ve diğer yanıcı maddelerin kullanımında görülen ciddi artış sonucu, alerjik bünyeye sahip olanlar ve alerjik hastalığı bulunanlar, bu durumdan en çok etkilenen gruplardır.

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte alerjik hastalar için zor günler de başladı. Soğuk hava ve hava kirliliği, herkesi etkileyen olumsuz bir faktör olsa da, alerjik bünyeli kişiler bu faktörlere daha duyarlıdır. Çocuklar, yaşlılar ve altta yatan bir kronik hastalığı olanlar, risk gruplarıdır. Özellikle alerjik astımı olan hastalarda; alerjenler, viral enfeksiyonlar (nezle, grip, farenjit), soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı, ilaçlar (aspirin, ağrı kesici ve romatizma ilaçları), gıda katkı maddeleri, boya, cila, vernik, parfüm kokuları, stres gibi faktörler astım ataklarını tetiklemektedir. Soğuk havalarda; odun, kömür ve diğer yanıcı maddelerin kullanımındaki artış, hava kirliliğine neden olmaktadır. Egzoz gazı, araba ve fabrika dumanı gibi alerjenler de, alerji hastalarını olumsuz etkilemektedir. Alerjik Kişilerdeki Şikayetler Artıyor! Alerjik yapıda olan kişilerin kirli havayı soluması, zaten var olan duyarlılığı daha da artırır ve bunun sonucunda; öksürük, nefes darlığı, hırıltı ile kendini gösteren astım odakları ortaya çıkar. Solunum yollarında artan duyarlılık nedeniyle, mikropların solunum yollarına yerleşmesi daha da kolaylaşır. Bu nedenle sinüzit, bronşit, zatürre gibi enfeksiyonlar daha sıklıkla ortaya çıkar.

Alerjik kişilerde, hava kirliliğinden etkilenen tek organ akciğer ve bronşlar değildir. Göz ve burun da olumsuz etkilenir. Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde alerjik rinit (saman nezlesi) ve alerjik göz hastalıkları da artmaktadır. Soğuk Hava Da Alerjik Bünyeler İçin Tetikleyicidir! Kirliliği oluşturan kimyasal parçacıklar göz ve burundaki hücreleri uyararak, alerjiyi açığa çıkarmaktadır. Bunun sonucunda kişilerde bunun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma, kızarıklık ve kaşıntı ortaya çıkmaktadır. Alerjik astımlı hastalar soğuk havaya maruz kaldıklarında kendilerini kötü hissetmelerinin sebebi, solunum yollarının soğuğa karşı aşırı derecede hassas olmasıdır. Bu durum mutlaka soğuk hava alerjisi olduğu anlamına gelmez. Soğuk havanın solunması, solunum yollarının kurumasına ve bu nedenle daralmasına neden olur. Ayrıca aşırı soğuk havalarda burundan nefes almak da oldukça zorlaşır. Astımlı kişilerin, ağız yolu ile nefes almaları durumunda alınan hava, solunum yollarının daha çok daralmasına sebep olur.

Bu da, havanın solunum yollarına ulaştığı anda yeterli derecede ısıtılamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Burun, solunum yollarının korunmasında önemli rol oynamaktadır. Burundan alınan hava nemlenerek, ısınarak ve tozlar tutularak geçtiği halde ağızdan alınan hava direkt olarak solunum yollarına ulaşmakta ve bronşların hassasiyetini artırmaktadır. Böylece alerjik bulgular tetiklenmektedir. Alerjik Hastalar Soğuk Havalarda Nelere Dikkat Etmeli? Alerjik kişiler; Hava kirliliği olan ortamlardan uzak durmalıdır Kışın kalabalık ortamların bulunduğu kapalı yerlerde uzun süre kalmamalıdır Sigara dumanından kendilerini korumalıdır Dışarı çıktıklarında ağız, burun ve göz gibi organlarını özellikle korumalıdır, ağız ve burundan soğuk hava direkt olarak alınmamalıdır Kışın yünlü atkı, bere ve kazak giymemelidir Alerji belirtileri ortaya çıktığında hekim kontrolü ve önerisi ile lokal etkili kortizonlu spreyler, damlalar ve antibiyotik kullanmaları gerekebilir.

CNN Türk