Soğuk içecek hastanelik etti!

ABD, Avrupa ve Çin'den sonra Türkiye'de de çok popüler olan "inci çayı" bir genci hastanelik etti... Doğu Asya'da çıkan ve içindeki "inci" benzeri tapioka bulunan içeceği çok seven 14 yaşındaki kız çocuğu kabızlık çektiği için hastaneye kaldırıldı. Röntgen sonucu ise doktorları ve yerel basını hayretler içinde bıraktı.

Son dönemde bir hayli popüler olan boba çayı, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de bir kişinin ölümüne sebep olacaktı… Yerel basında yer alan haberlerde Güney Asya’dan çıkan bu içeceği çok seven bir kız çocuğu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İçinde inci tanesine benzeyen tapioca bulunan soğuk sütle yapılan içeceği neredeyse her gün tüketen 14 yaşındaki Xiao Shen önceki gün mide ağrısı yüzünden hastaneye kaldırıldı.

Aylardır mide ağrısından kıvranan genç kız, 5 gün kabız olunca apar topar hastaneye kaldırıldı.

5 gün boyunca tuvalete çıkamayan ve kabızlık dolayısıyla çok şiddetli ağrı yaşayan küçük kızı kontrol eden doktorlar daha sonra röntgen çekerek durumu öğrenmek istedi. Fakat doktorlar röntgen sonuçlarını inceleyince neye uğradıklarını şaşırdı. Zira sık sık bu soğuk meşrubatı içen kız çocuğunun vücudunun içinde 100’den fazla “inci tanesi” buldu.

Farklı tatlarda satışa sunulan bu içecek içindeki “boba” ya da “inciler” manyok bitkisinden yapılıyor. Bu bitki gıda tatlandırmak için sıklıkla kullanılıyor. Shaoxing News’te yer alan haberde genç kızın midesinde, bağırsaklarında ve anüsünde bu incilerden olduğu tespit edildi. Doktorlar kas gevşetici ve güçlü bir müshil vererek genç kızı iyileştirmeyi başardı. Genç kızı iyileştiren Doktor Zhang, “Bu içeceği çok tüketmeyin çünkü içindekilerin sindirilmesi çok zor. Bu içecekte kullanılan inciler birçok gıdada koruyucu madde ve kıvam artırıcı olarak kullanılıyor” dedi.