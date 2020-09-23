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Son dakika… Eyfel Kulesi tahliye edildi

Son dakika… Eyfel Kulesi tahliye edildi

Son dakika… Eyfel Kulesi tahliye edildi

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Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi'nin tahliye edildiği duyuruldu... Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi olarak servis ettiği gelişmede, güvenlik kaynakları, bir kişinin "bombayı patlatırım" tehdidi sonrasında harekete geçtiğini duyurdu.

Fransa’nın simge yapılarından Eyfel Kulesi’nde bugün korku dolu dakikalar yaşanıyor… Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, Eyfel Kulesi’nin tahliye edildiğini duyurdu. Ajansa konuşan kaynaklar henüz bomba ihbarına dair bir açıklama yapmazken, yerel basın bomba tehdidi sonrasında güvenlik güçlerinin devreye girdiğini yazdı.

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Fransa’nın önde gelen TV kanallarından BFM Paris, Eyfel Kulesi’nin boşaltıldığını ve polisin olay yerine gittiğini aktardı. BFM Paris’te yer alan haberde isimsiz bir kişinin bomba ihbarı yaptığı belirtildi. Fransız gazeteci Amaury Bucco, kişisel sosyal medya hesabından, “Eyfel Kulesi’nin etrafı polis kordonuyla kapatıldı. Bir adam her şeyi patlatmakla tehdit etti” iddiasında bulundu.

Sözcü

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