Topraktan çıkan 1800 yıllık taşı kazıdılar, üzerindeki yazı arkeologları bile utandırdı

İngiltere'de Roma surlarına yakın bir alanda kazı yapan amatör arkeolog Dylan Herbert, ilginç bir taş buldu. Taşın üzerinde yazılar olduğunu fark eden Herbert, hemen taşı kazıdı. Taşın üzerinde erkek cinsel organı figürü ve dönemin azizine küfürler yazıldığı görüldü.

Amatör arkeolog Dylan Herbert, Hadrian Duvarı yakınında gerçekleştirdiği kazılarda tarihi eser olacağını düşündüğü bir taş keşfetti. Taşı da alıp laboratuvarına giden Herbert, taşın tam 1800 yıllık olduğunu tespit etti.

ÜZERİNDE YAZI OLDUĞUNU FARK ETTİ

Herbert daha sonra taşın üzerinde yazılar olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan ve taşı kazmaya başlayan Herbert, bir süre uğraştıktan sonra taşın üzerindeki yazıyı ortaya çıkarmayı başardı.

YARDIM ALARAK NE YAZDIĞINI ÖĞRENDİ

Arkeolog daha sonra arkadaşlarından da yardım alarak taşın üzerinde ne yazdığını öğrendi. Fakat öğrendikleri karşısında kendi de büyük bir utanç yaşıyordu.

CİNSEL ORGAN ÇİZİP, AZİZE KÜFÜR ETMİŞLER

Taşın üzerinde bir erkek cinsel organ figürü tespit eden arkeologlar, ayrıca o dönem azizle kavgalı olan kişiler tarafından azize yönelik küfürler yazıldığını belirledi.

İşte o taş:

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