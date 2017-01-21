TRUMP BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURDU

ABD'nin başkenti Washington'da Trump yemin etmeden önce siyah giymiş maskeli grup polisle çatıştı, bankalar, dükkanlar ve restoranların camlarını kırdı. Polisin biber gazı kullandığı protestolarda "Benim başkanım değil" sloganları atıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Donald Trump yemin ederek ülkenin 45'inci başkanı oldu. Yemin töreni öncesinde Washington sokaklarında daha önce görülmemiş çatışmalar yaşandı.

Yemin töreni için Washington'a akın eden Trump karşıtı binlerce gösterici, polisle çatıştı. Siyah giyinmiş ve maske takmış bir grup gösterici, Pennsylvania Caddesi üzerindeki dükkanlar, bankalar ve restoranların camlarını kırdı.

Göstericiler 'Benim Başkanım değil', 'Benim adıma konuşamazsın' sloganları attı. Yeni başkan Trump'a küfürlerin edildiği gösteriden ilk kareler ise, sosyal medyaya düştü.

Polisin biber gazı kullandığı protestolarda, çok sayıda gözaltı var. Saldırılardan sonra askerler camları kırılan banka ve restoran önünde nöbet tutmaya başladı.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda, Washington sokaklarında çatışmalar sürerken, Ordu birliklerinin sokaklarda pozisyon aldığı görülüyor.

Tören alanına giden yolu kendilerini zincirleyerek kapatmak isteyen göstericiler de polis tarafından uzaklaştırıldı.

Sabah saatlerinde ise, eşcinsel hakları savunucuları tören alanına yürümek istedi ancak başarılı olamadı.

GECEDEN BAŞLADI

Washington'da dün gece de çatışma vardı. Trump taraftarları ve karşıtları, Ulusal Basın Binası önünde birbirine girdi. Polis, çatışmayı ayırmak için biber gazı kullandı.

AP'nin geçtiği fotoğraflarda çok sayıda polisin göstericilere engel olmaya çalıştığı, bazı protestocuların ellerindeki pankartları ateşe verdiği yer alıyor.

New York'ta ise, Trump International Hotel'in önünde toplanan kalabalık, 'Benim başkanım değil' pankartları taşıdı, aynı şekilde sloganlar attı. Kürsüye çıkan Hollywood ünlüleri ise, yeni başkanı yerden yere vurdu. Alkışlarla kesilen konuşmaları yapanlar arasında Robert De Niro, Julianne Moore, Alec Baldwin, Marisa Tomei, Mark Ruffalo, Michael Moore, Cher ve Sally Field gibi isimler vardı.

DÜNYA ÇAPINDA PROTESTO

Trump karşıtı gösterilerin gerçekleştiği yerler arasında Londra, Sydney, Dublin, Kiev, Brüksel ve Filistin de var.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames Nehri üzerinde bulunan köprülere asılan afişlerin hedefinde, Donald Trump vardı.

Ünlü tarihi köprü Tower Bridge, siyasetin merkezi Westminster Köprüsü, Londra'yı ziyaret edenlerin uğrak noktası dev London Eye dönme dolabı ile kültür ve sanatın kalbinin attığı Southbank kıyılarından görülen köprülere asılan afişlerde, 'Duvarlar değil köprü inşa edin', 'İslamofobiye karşı birleşin' ve 'Bundan sonra ne olacağı bize kalmış' yazıldı. Göstericiler ayrıca ellerinde 'Açık fikirlilik' yazılı pankartlar taşıdı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de benzer afişler asıldı. Britanya genelindeki 150 köprünün afişlerle donatıldığı bildiriliyor.