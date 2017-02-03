Tüylü Kaçak
Tüylü Kaçak
Yapımı :2016 - İspanya , Kanada
Tür :Animasyon
Süre:90 Dak.
Yönetmen :Nacho La Casa, Alberto Rodriguez (i)
Oyuncular : -
Seslendirenler :Elsa Pataky , Michelle Jenner , Carlos Areces , José Mota , Dani Rovira
Senaryo :Juan Ramón Ruiz de Somavía
Film Özeti
Martins ailesiyle birlikte sevgi dolu bir evde yaşayan Ozzy, Martinsler'in Japonya'ya gidecek olması yüzünden ortada kalır, nitekim köpeklerin oraya gitmesi izin verilmemektedir. Çaresiz Ozzy'e yeni bir yuva arayan aile, Mavi Dere Oteli adında lüks bir köpek bakım merkezine köpeklerini bırakır. Ancak burası hiç de göründüğü gibi bir yer değildir, köpeklere son derece kötü davranılan, köpeklerin işlettiği bir hapishanedir. Ozzy, burada edindiği Chester, Fronky ve Doc gibi arkadaşlarıyla birlikte buradan kaçarak özgürlüğünü elde etmenin planlarını yapmaya başlar.
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