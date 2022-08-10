Ufacık bebeğe yaptığı şey karşısında şoke etmişti! Cezası dudak uçuklattı

23 yaşındaki ismi açıklanmayan bir iş insanı, 17 saniyelik bir videoda bir bebeği taşırken ve ağzına bir elektronik sigara koyarken görüntülenmesinin ardından tutuklandı. Genç adamın, 20 yıl hapis cezası ya da 10.000 sterline yakın para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Viral bir sosyal medya videosu için bebeğinin ağzına şaka amaçlı elektronik sigara yerleştiren genç bir adam tutuklandı. İsmi açıklanmayan 23 yaşındaki iş insanı, 8 Ağustos'ta Malezya'nın Johor kentinde polis tarafından gözaltına alındı. Genç adamın hapis ya da para cezası alabileceği açıklandı.

ANNESİNİN KIZ KARDEŞİ ÇEKTİ

Genç adamın olay sırasında bebeğin annesi, onun kız kardeşi ve kız kardeşinin arkadaşı olduğu bildirilen adamla birlikte bir restoranda olduğunu açıkladı. Video, annenin kız kardeşi tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

DUMAN SOLUMADI

17 saniyelik video 5 Ağustos Cuma günü viral oldu. Adamın bebeği taşıdığı ve sigarayı ağzına koyduğu görülen videoda, arka planda bir kadının güldüğü duyuluyordu. Videonun herhangi bir noktasında, yürümeye başlayan çocuğun cihazdan duman soluduğu görülmedi.

CEZASI DEĞİŞEBİLİR

Polis memurları, 6 Ağustos'ta yedi aylık kız bebeğin annesinden bir polis raporu aldıklarını ve bunun bir soruşturmaya ve ardından adamın tutuklanmasına yol açtığını söyledi. Genç adamın, suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezası veya neredeyse 10.000 sterlini bulan bir para cezası ya da her ikisi ile karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

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