Ukrayna duyurdu: Harkov saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna’nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah Rusya tarafından füzeyle bombalandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırıda 10 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı.

KAMERALARA YANSIDI

Askeri hedefler dışında sivil yerleşim alanlarını da vurmaya başlayan Rus ordusu, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Harkov kentine girmek için çabalıyor. Ukrayna halkının direnişi ile karşılaşan Rus ordu güçleri, kentteki belediye binasını füzeyle vurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Cumhuriyet