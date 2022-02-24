Ukrayna'nın korktuğu başına geldi! Rus ordusu Çernobil ve Hostomel'i ele geçirdi

Ukrayna'ya giren Rusya, ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin "Çernobil'i ele geçirmek istiyorlar" sözlerinden kısa bir süre sonra Rus ordusu Çernobil'i ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan tarihi savaştan önemli haberler gelmeye devam ediyor. Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesinin ardından çok sayıda Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna cephesinin korktuğu olay da akşam saatlerinde gerçekleşti.

"TÜM AVRUPA İÇİN BİR SAVAŞ İLANIDIR"

Vledimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rus işgal güçlerinin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktarmış ve bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti. Zelenski, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisinin bir daha yaşanmaması için canlarını verdiklerini belirtmişti.

UKRAYNA'NIN KORKTUĞU OLDU

Zelenski'nin açıklamalarından kısa bir süre sonra Ukrayna'nın korktuğu da başına geldi. Rus ordusu, Başkent Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADILAR

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan da bölgedeki son bilançoyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Şu ana kadar 40'tan fazla asker ve 20'den fazla sivil hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA'DA NELER YAŞANIYOR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda bu sabah resmi olarak ordusuna operasyon emri verdi. Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.

SIKIYÖNETİM İLAN ETTİLER

Rusya'nın başkent Kiev dahil birçok şehre girmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski sıkıyönetim ilan etti. Zelenski eli silah tutan herkese silah vereceklerini açıklayıp "Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli. Rusya ile demokratik bağları tamamen kopardık. Ülkemizi Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya, ülkemize sabah saatlerinde Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi korkakça saldırmıştır. Rusya vatandaşları hangi yolu seçeceklerini kendileri karar verecek. Ruslara sesleniyorum. Sokağa çıkıp, tepkinizi gösterin. Sizin Rus kanallarında bunu engelleyecekler. Onların amacı bir ulusu yok etmek, bu imkansız. Tarihi silemezsiniz, bu mümkün değil" dedi.

ART ARDA PATLAMA SESLERİ GELDİ

Operasyon emrinin verilmesinin ardından, başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlama sesleri duyuldu. Öğleden sonra ise Kiev'de ikinci dalga füzeli saldırısı gerçekleşti, halk şehri terk etmeye başladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının duyulduğu Kramatorsk şehrinde, halkın yaşadığı tedirginlik fotoğraflara yansıdı. Günün ilk saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu.

50 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukraynalı yetkililer, saldırılarda 50 Rus askerini öldürüldüğünü ve 7 Rus uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna kanadından ise 40 asker hayatını kaybetti. Son olarak Ukrayna büyükelçisi Rus tarafından bir kargo uçaklarının düşürüldüğünü ve 10 askerlerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÜLKELER TAHLİYE OPERASYONLARINA HAZIRLANIYOR

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Ukrayna'daki Türklerin en kısa zamanda tahliye edileceği açıklandı.