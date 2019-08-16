Ülkeyi dehşete düşüren Türk saldırganla ilgili sıcak gelişme...
Ülkeyi dehşete düşüren Türk saldırganla ilgili sıcak gelişme...
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Avustralya'nın Sydney kentinde kasap bıçağıyla bir kadını sırtından yaralayan ve ülkeyi dehşete düşüren bu eylem öncesi bir seks işçisini öldürdüğü ortaya çıkan Mert Ney'in hastaneden taburcu edildiği ve Suury Hills Polis Merkezi'ne getirildiği açıklandı.
Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu belirtilen Ney, 24 yaşındaki Michaela Dunn’ı boğazını keserek öldürmüş ve kısa süre sonra 41 yaşındaki Linda Bo adlı bir kadını ise Sydney’in merkezinde bıçakla yaralamıştı.
Mert Ney, Linda Bo’yu yaraladıktan sonra çevredekilerin süt kasaları ve sandalyelerle müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilip yakalanmıştı.
Dizinden yaralanan Ney, kaldırıldığı hastanede ameliyat edilmişti. Mert Ney’e cinayet suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.
Etiketler : Avustralya, Mert Ney, Suury Hills Polis Merkezi
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