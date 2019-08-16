Ülkeyi dehşete düşüren Türk saldırganla ilgili sıcak gelişme...

Avustralya'nın Sydney kentinde kasap bıçağıyla bir kadını sırtından yaralayan ve ülkeyi dehşete düşüren bu eylem öncesi bir seks işçisini öldürdüğü ortaya çıkan Mert Ney'in hastaneden taburcu edildiği ve Suury Hills Polis Merkezi'ne getirildiği açıklandı.