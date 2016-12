ÜNLÜ YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Star Wars'un 'Prenses Leia'sı Carrie Fisher hayatını kaybetti

Star Wars serisinin unutulmaz yıldızı Carrie Fisher hayatını kaybetti. Beyazperdede Prenses Leia karakterine can veren Fisher geçtiğimiz günlerde bir uçakta geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Aile adına konuşan sözcü, 60 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu için “Derin bir üzüntüyle açıklıyoruz ki Billy Lourd sevgili annesi Carrie Fisher’ın bu sabah itibariyle hayatını kaybettiğini açıkladı” ifadesinde bulundu.



Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren ünlü yıldız için Star Wars’taki rol arkadaşlarından ve filmin fanlarından destek mesajları gelmişti.



Fisher kendisine dünya çapında büyük bir hayran kitlesi getiren Prenses Leia karakteri dışında, 'Blues Brothers' ,'Hannah and Her Sisters' ve 'When Harry Met Sally' gibi ünlü yapımlarda da yer almıştı.