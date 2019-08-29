Uykusuzluk ve halsizlik yaşıyorsanız...

Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir? Belirtileri ve tedavisi…

Orta kulak iltihabı (kızarıklık ve şişlik) ve kulak zarı arkasında sıvı birikmesine neden olan bir enfeksiyondur. Herkeste orta kulak enfeksiyonu gelişebilir, ancak altı ila 15 aylık bebekler en sık etkilenir. Her dört çocuktan birinin yaklaşık 10 yaşındayken en az bir orta kulak enfeksiyonu geçirdiği tahmin edilmektedir. Peki, Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir?

Orta kulak enfeksiyonlarının çoğu, soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyonun orta kulakta sıvı birikmesine yol açtığında ve Östaki borusunun (orta kulaktan burnun arkasına uzanan ince bir tüpün) şişmesine neden olduğunda meydana gelir. Küçük çocuklar özellikle orta kulak enfeksiyonlarına karşı hassastır. Şimdi, Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım…

ORTA KULAK ENFEKSİYONU HAKKINDA

Orta kulak enfeksiyonları (orta kulak iltihabı) genellikle kulak zarı ve arkasındaki dokular dahil olmak üzere kulak dokusunun enfeksiyonundan kaynaklanan iltihaplanmadır, ancak kulak kanalı değildir. Enfeksiyon veya enflamasyon, orta kulakta sıvı birikmesine neden olur.

Soğuk algınlığı ya da diğer solunum yolu enfeksiyonu kulak enfeksiyonlarına veya inflamasyona neden olabilir. Orta kulak enfeksiyonları için daha yüksek risk altında olanlar, soğuk algınlığına maruz kalan çocuklar ve biberonla beslenen bebeklerdir. Orta kulak iltihabı ağrı ve geçici işitme kaybına neden olur.

ORTA KULAK İLTİHABI TÜRLERİ NELERDİR?

İki tür orta kulak enfeksiyonu vardır: akut orta kulak iltihabı ve efüzyonlu orta kulak iltihabı

Akut orta kulak iltihabı

Bu tip kulak enfeksiyonu hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve kulakta, kulak davulunun arkasında ve çevresinde şişlik ve kızarıklık bulunur. Ateş, kulak ağrısı ve işitme bozukluğu genellikle orta kulakta birikmiş sıvı ve / veya mukus nedeniyle oluşur.

Efüzyonlu orta kulak iltihabı

Bir enfeksiyon geçtikten sonra, bazen orta kulakta mukus ve sıvı birikmeye devam eder. Bu, kulakta dolgunluk hissine neden olabilir ve net bir şekilde duyma yeteneğinizi etkileyebilir.