Uzun ve sağlıklı yaşamak isteyenler mutlaka yesin!

Sağlıklı, dinç ve uzun yaşamak mümkün müdür? Bunun birçok yöntemi var ama en önemlisi sağlıklı beslenme ve doğru yaşamı hayatımızın en büyük alışkanlığı haline getirmektir. Vücudumuzda çok güçlü bir antioksidan var ki, yukarıda altını çizdiğimiz noktalarda başrol oynuyor, glutatyon. Her hücremizde bulunan bu antioksidan kişiden kişiye değişmekle birlikte hayati rol oynayan üç ana amino asitten oluşan bir peptiddir.

GLUTATYON NASIL AZALIR VE TELAFİSİ VAR MIDIR?

Diyet, hava kirliliği, bazı ilaç tedavileri, travma, stres, yaşlanma ve radyasyonla miktarı azalan bir amino asittir. Yeterli protein almak, hücre yapımızı korumak, genç - dinç kalmak için önemlidir. Ağız yoluyla alınan birçok glutatyon desteği etkili olmamaktadır. Çünkü aminoasit sindirim sistemimizde yeterli şekilde emilememektedir. Damar yoluyla verilen glutatyon desteğinden daha fazla yarar sağlanıyor, ancak bu da pahalı ve sürdürülebilir bir yöntem değildir. Sadece özel durumlarda başvurulmaktadır. Glutatatyon serbest radikalleri toplayarak doyduğunda karaciğerde kendini yeniler. İdeal şartlarda glutatyonun %10’u inaktif (oksitlenmiş) durumda iken %90’ı aktif şekildedir. Aktif glutatyon %90’ın altında düştüğünde serbest radikallerle savaş giderek zorlaşır. Toksinler birikip azalmaya devam ederse ve %70’in altına düştüğünde bağışıklık sistemi yara almaya başlar.

GLUTATYON VÜCUTTA NASIL ARTIRILIR?

Glutatyonu vücutta birkaç şekilde çoğaltmak mümkündür. İlki bu amino asiti besinler yoluyla artırmaktır.

- Kuşkonmaz,

- Ispanak,

- Brokoli,

- Elma,

- Sarımsak

, - Greyfurtu günde bir porsiyon kadar tüketmek bu amino asitin üretimini artırmada önemlidir. İkinci yöntem, glutatyon sentezini supplementler ile de arttırmaktır. - Alfa lipoik asit, - Selenyum, - Sistein başlıcalarıdır. Üçüncü yöntem hazır glutatyon almaktır. Bu da bağırsaktan emilen liposomal glutatyon ve damardan verilen iv glutatyon ile olmaktadır.

GLUTATYON SUPPLEMENTASYON GÜVENLİ MİDİR?

Genel olarak güvenli bir sistem olarak bilinmekle birlikte işin boyutunu değiştiren şey, dozu ve uygulama süresidir. İşini bilen bir hekim kontrolünde uzun süreli ve belirli dozda uygulanması en ideal olanıdır. Hamileler ve yeni annelerin bu yöntemi kullanması önerilmez. Doğal yönden alımda da anne adayları ve anneler dikkatli olmalıdır. Önerilen ürünlere yönelik alerjileri olabilir bu noktada doktorlarına kesinlikle danışmalıdırlar.

YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Doğal gıdalar yönünden beslendiğinizde yan etkilerin görülme oranı çok düşüktür. Ama bununla birlikte, takviyeleri almak herkes için önerilmeyebilir. Sizin için doğru olup olmadığını belirlemek için doktorunuzla glutatyon hakkında konuşmak önemlidir.

PEKİ NASIL ETKİLER GÖRÜLÜR?

- Şişkinlik - Karın krampları

- Kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar

- Bronş daralmasına bağlı nefes zorluğu



