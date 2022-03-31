Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem
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Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pasifik Okyanusu'nda, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Tadin'in 279 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
USGS, depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
AA
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