Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Kimlere yapılabilir?

Kadınlar yaşlandıkça, kromozomal anormalliklerin olasılığı artmaya başlar ve bununla birlikte düşük yapma, doğum kusurları veya hamile kalmayı zorlaştıran rahatsızlıklar riski de artar. Yumurta dondurma, bazıları tarafından biyolojik saati durdurmanın, üreme seçeneklerini genişletmenin ve daha genç, muhtemelen daha sağlıklı yumurtaları korumanın bir yolu olarak görülmektedir. Ve çocuk doğurma yıllarını uzatmak isteyen birçok kadın için, giderek daha cazip bir seçenek haline gelmiştir. Şimdi, yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Kimlere yapılabilir? Gelin hep birlikte bir göz atalım...

Olgun yumurta kriyoprezervasyonu olarak da bilinen yumurta dondurma, kadınların gelecekte hamile kalma yeteneklerini korumak için kullanılan bir yöntemdir. Bir kadının yumurtalarını toplamayı, dondurmayı ve daha sonra çözmeyi içerir, böylece doğurganlık tedavisinde kullanılabilirler. Peki, yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Kimlere yapılabilir?

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yumurtalıklar hormonlu iğne tedavileri ile uyarılarak yumurta sayısı artırıldıktan sonra ultrasonografi yardımı ile yumurtalar toplanır. Tedavi adetin 2-3'üncü günü başlar ve yaklaşık 12-15 gün sürer. Tüp Bebek Merkezi Laboratuvarında “kriyoprotektan” denilen koruyucu maddeler ile vitrifikasyon adı verilen özel bir yöntem kullanılarak -196 derecede yumurtalar dondurularak azot tanklarında saklanır. Yumurtaların dondurularak saklanma süresi her ülke için farklıdır. Türkiye'de dondurulan embriyoların muhafaza edilme süresi 5 senedir. Bu sürenin uzatılması için gerekli mercilerden izin alınması gerekmektedir.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE YAPILABİLİR?

– Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedavilere başlamadan önce

– Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatların öncesinde (yumurtalıkların alınması gibi)

– Ailesinde erken menopoz hikayesi olan ya da yumurtalık rezervi düşük olmakla birlikte henüz gebelik yaşamamış kadınlar

– Kanser tanısı nedeniyle ameliyat olucak veya kemoterapi görecek, üreme yeteneğini kaybedecek kadınlarda dondurulur

– Yumurta toplama gününde sperm hücresi bulunamayan hastalar

– Embriyo dondurmanın yasak olduğu ülkelerde yumurta dondurulmaktadır

– Dünyada birçok ülkede gebeliğini geciktirmek ve ileri yaşta anne olmak isteyen kadınlar, yumurtalarını dondurmaktadırlar