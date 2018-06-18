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Yunanistan'da Orduya Darbe Çağrısı!

Yunanistan'da Orduya Darbe Çağrısı!

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı!

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Orduyu darbeye çağıran ve tepkiler üzerine kaçan aşırı sağcı milletvekili Barbarusis, Atina yakınlarında bir arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

 

Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan  aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis’in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. 
Yunan medyası, parlamentoda yaptığı konuşmada, orduya darbe çağrısında  bulunduktan sonra, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başaran Barbarusis’in, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli  bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandığını duyurdu.
Barbarusis, Makedonya ile “isim sorununa” ilişkin Meclis Genel  Kurulunda yaptığı konuşmada, Yunan hükümeti ile Makedonya hükümeti arasında  yapılan anlaşmanın "vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu” iddia ederek “Orduyu,  bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos  Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak yeminlerini yerine  getirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Altın Şafak milletvekilinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken,  Barbarusis, partisinin parlamento grubundan ihraç edilmişti.
Atina Savcılığı tarafından, meclisteki konuşması nedeniyle hakkında  vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatılarak gözaltına alınması  kararlaştırılan Barbarusis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden makam  arabasıyla kaçmıştı.

 

 

 

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