Yüzde 1’lik ihtimal 15 yıl sonra tekrar etti: Fil ikiz doğurdu

Kenya’da bir ulusal parkta yüzde 1’lik bir ihtimal gerçekleşti ve ikiz fil yavruları dünyaya geldi.

Kenya’da bir ulusal parkta nadir görülen şekilde ikiz fil yavruları dünyaya geldi. Erkek ve dişi yavrular Samburu Ulusal Parkı’nda tur görevlileri tarafından bir safari sırasında fark edildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Filleri Kurtarmak (Save the Elephants) isimli vakıf, ikiz doğumla yalnızca ikinci kez karşılaşıldığını duyurdu. Vakıf, fil doğumlarının yalnızca yüzde 1’inin ikiz olarak dünyaya geldiğini açıkladı.

Son ikiz doğumunun 2006 yılında olduğu da kaydedildi.

“15 YIL ÖNCE DÜNYAYA GELEN YAVRULAR UZUN YAŞAYAMADI”

Reuters haber ajansına konuşan vakfın kurucusu Doktor Iain Douglas-Hamilton, ikiz yavrular için kritik bir süreç olduğunu söyledi. Douglas-Hamilton, 15 yıl önce dünyaya gelen yavruların, doğumdan sonra uzun yaşamadığını hatırlattı. Uzman isim, anne fillerin çoğu örnekte, iki yavruyu besleyecek kadar sütü olmadığını söyledi.

HAMİLELİK SÜRESİ 22 AYA YAKIN

Afrika filleri, tüm memeliler arasında en uzun hamilelik dönemini yaşayan tür. 4 yılda bir doğun yapan bu filler, 22 ay kadar yavrularını karınlarında taşıyor. Yasadışı fildişi ticareti ve yaşam alanlarının yok olması nedeniyle, filler, türü tehdit altındaki hayvanlar arasında kırmızı listede bulunuyor. Kenya’da geçen yıl yapılan nüfus yoklamasına göre, en azından bu ülkede fil nüfusu arttı.

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