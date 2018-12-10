10 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Bugün ön planda olmak ve sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Yöneticilerinizle iletişim kurmak için öğleden sonrayı bekleyin. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz koşullar olgunlaşacak. Aldığınız desteklerle ilerleme kaydedebileceksiniz. Bürokratik engellerle karşılaşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün medya ve uluslararası konularda meşguliyetiniz artabilir. Yeni kararlar almak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni şeyler öğrenmek için zaman ayırmanız gerekebilir. İşlerinize yön kazandırmak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Akşam için arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde endişe duyduğunuz konular daha fazla göz önüne gelebilir. Şu sıralar ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonra finansal konularla ilgilenmeniz daha uygun. Sorumlu olduğunuz konuları yenilemek isteyebilirsiniz. Başlangıçlar için uygun bir gün. Akşam saatlerinde kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz zamanlar var.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde bir anda gelişen durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Karşınızdaki kişilerle sıkıntılı süreçlere girmemeye özen gösterin. İlerleyen dönemlerde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İşlerinize yön vermek için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Uzun zamandır yapmak istediğiniz planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir akşam olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerinizde daha başaralı olabilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde daha yorucu koşullar söz konusu. İlerleyen zamanlarda sevdiklerinizle zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili riskli girişimlerde bulunmaktan kaçınmayacağınız bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu sabah özel hayatınızla ilgili değişimler meydana gelebilir. Kişisel mevzularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Bu durum sizi kendi içinize yöneltebilir. İlerleyen zamanlarda harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Sorumlu olduğunu işlerinize yön kazandırabileceksiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gün içinde iletişim sorunları çıkabilir. Karşınızdaki kişileri zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğleden sonra sözleşmeler için uygun koşullar söz konusu. Ticari konularda yeni fırsatlar gündeme gelebilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sabah saatleri sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yetenekli olduğunuz konularda kendinizi gösterme fırsatı yakalayacaksınız. Maddi konularla ilgili kafa çalıştıracağınız zamanlar var. Akşam için keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla iletişim içinde olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kişisel gelişiminizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda ön plana çıkabilirsiniz. Sabah saatlerindeki değişimler sıkıntı içerebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. İlerleyen zamanlarda koşullar daha akıcı ve keyifli olacaktır. Akşam sevdiklerinizle programlar yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde keyfinizi kaçıran olaylar yaşayabilirsiniz. Bilmediğiniz olaylardan kaynaklanan sıkıntılar meydana gelebilir. Yaşayacağınız kayıplar sizi kabullenme içine sokabilir. Sabah saatlerinde sizi hapseden kontrol dışı olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda daha akıcı koşullar söz konusu.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün beklentilerinizle ilgili farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak ve hedefler koymak için kararlar alabilirsiniz. Sabah saatlerinde koşullar sizi zorlasa da ilerleyen zamanlarda rahatlayacaksınız. İş hayatınızda alacağınız destekler önünüzdeki engelleri aşmanızda yardımcı olacak.