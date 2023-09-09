1000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyorlar
Böyle yarışma görülmedi! 22 gündür sürüyor... 1000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyorlar
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Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden "uzun yatma" yarışması 22 gündür sürüyor. 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 7 kişi, 1000 avro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için mücadele ediyor.
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada 22'nci güne giren yarışmacılar 500 saati geride bıraktı.
Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.
8 SAATTE BİR...
Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
AA
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