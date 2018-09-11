11 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olmanız mümkün. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. İlişkilerinize yön vermek için planlar yapabilirsiniz. Tartışmalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Çalışma hayatınızla ilgili koşullar sizi biraz yorabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızın sorunlarına ortak olmanız gerekebilir. Hayatınızdaki engelleri aşmak için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Sizi yıpratan olaylara karşı dikkatli olmalı ve tavrınızı koymalısınız. Kriz, huzursuzluk çıkarabilecek konular ortaya çıkabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yapmış olduğunuz işlerde başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Hobilerinize yönelebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Aşk hayatınızda sorunlar var ise bugün daha rahat aşabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ev hayatınızdaki konularda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ailenizde geçmişle ilgili konular açılabilir. Gün içinde engellerle karşılaştığınızı hissedebilirsiniz. Güven duyduğunuz yerlerde olmak sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda başarı için kendi yönünüzü netleştirmek isteyebilir ve önünüzü görmek için çaba sarf edebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hedefleriniz ve hayallerinize yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. Düşüncelerinizi netleşmesi sizi mutlu edecektir. İş hayatınızda ortak paylaşılan işler, konular gündeminize gelebilir. Bazı konularda karar vermek için ön planda olmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle bir araya gelmek keyifli organizasyonlar yapmak sizi motive edecek.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde iş hayatınızdan alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni çözümler üretebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde çaba sarf ederek ilerleme kaydedeceğiniz bir gündesiniz. Yetenekleriniz doğrultusunda daha fazla konu ile ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlık konusunda kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizin üzerine düşeceğiniz zamanlar var. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde imaj değişikliği yapmanız mümkün. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Beslenmenize dikkat edin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İkili ilişkilerinizde keyifli anlar yaşayabileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. İlişkiniz konusunda takıldığınız konuların hızlıca çözümlendiğini fark edebileceğiniz bir gündesiniz. Finansal konularınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Kendinizi maddi anlamda daha güçlü hissetmeniz mümkün. Size ait değerleri sevdiğinizle paylaşmak size keyif verecek.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde iletişiminizin hızla aktığını fark edebilirsiniz. Beklenmeyen sürpriz haberler gündeminizi etkilemesi mümkün. Zihniniz hızlı çalışabilir. Farklı fikirler üretebilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızla ilgilenmek için zaman yaratabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekecektir. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecek.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızla ilgili konularda öngörülü olabileceğiniz bir gündesiniz. Çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. İşlerinizi netleştirmek için elinizden geleni yapacağınız zamanlar var. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanması mümkün. Aileniz ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Eski defterlerin açılması sizi endişeli bir ruh hali içerisine sokabilir. Dengede kalmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gelecek beklentileriyle ilgili konularda engelleri açmak için çaba sarf edebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinize yön vermek size iyi gelecektir. Yeni fikirler yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hayat felsefeleriniz hakkında konuşabilirsiniz. Konforunuzu ön planda tutacaksınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün hayatınızda sizi yoran konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Endişe duyduğunuz konular zaman zaman kriz yaratabilir. Gün içinde banka işleriyle ilgilenebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara dikkat edin. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.