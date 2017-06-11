11 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi harekete geçiren çok şey olabilir. Kendinize zaman yaratacak şeyler deneyebilirsiniz.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün uzaklarla ilgili konular, yenilikler düşünce dünyanızı harekete geçirebilir. Olaylara bakış açınızda daha esnek olmaya bakmalısınız.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Duygusal alanda bazı hoşnutsuzluklar ya da endişe yaratabilecek olaylar gündeme gelebilir. Kendi duygularınızı da anlamaya gayret edin.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün başkalarından duyacağınız şeylere önem vermelisiniz. Alacağınız eleştirilerden de çok şey öğrenebilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Gününüzü daha etkin geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ve fiziksel açıdan sizi yorabilecek koşullara dikkat etmelisiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün burcunuzla uyumlu olan Ay sevdiğiniz işlerle ilgilenme imkanı getirebilir. Kendinizi ifade edebileceğiniz yaratıcı fırsatlar bulabilir, eğlenceye açık olabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bugün ailenizle, yakınlarınızla ilgili konularla daha çok uğraşabilirsiniz. Duygusal alanda daha dengeli kalmaya bakmalısınız.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )
Düşüncelerinizi belirli konulara, işlere odaklamakta zorlanmayacaksınız. Ancak olumsuz duygulardan da kaçınmaya bakmalısınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Maddi konular üzerinde düşünmek ve plan yapmak gerekebilir. Ancak kendinizi sorumluluklardan uzak tutmaya da özen göstermelisiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ailevi işler gündeminizi yakından etkileyebilir. Kendinize de zaman ayırmayı ihmal etmemelisiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Kimi zaman geçmişten kaynaklanan duygular, hassasiyetler gündeme gelebilir. Eskilerle ya da yaşlılarla ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün bir grup çalışması ya da sosyal bir faaliyet içinde olmak çok yararlı olabilir. Beklentilerinizde daha gerçekçi davranabilirsiniz.
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