11 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi harekete geçiren çok şey olabilir. Kendinize zaman yaratacak şeyler deneyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün uzaklarla ilgili konular, yenilikler düşünce dünyanızı harekete geçirebilir. Olaylara bakış açınızda daha esnek olmaya bakmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Duygusal alanda bazı hoşnutsuzluklar ya da endişe yaratabilecek olaylar gündeme gelebilir. Kendi duygularınızı da anlamaya gayret edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün başkalarından duyacağınız şeylere önem vermelisiniz. Alacağınız eleştirilerden de çok şey öğrenebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gününüzü daha etkin geçirebilirsiniz. Sağlığınıza ve fiziksel açıdan sizi yorabilecek koşullara dikkat etmelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün burcunuzla uyumlu olan Ay sevdiğiniz işlerle ilgilenme imkanı getirebilir. Kendinizi ifade edebileceğiniz yaratıcı fırsatlar bulabilir, eğlenceye açık olabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün ailenizle, yakınlarınızla ilgili konularla daha çok uğraşabilirsiniz. Duygusal alanda daha dengeli kalmaya bakmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Düşüncelerinizi belirli konulara, işlere odaklamakta zorlanmayacaksınız. Ancak olumsuz duygulardan da kaçınmaya bakmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi konular üzerinde düşünmek ve plan yapmak gerekebilir. Ancak kendinizi sorumluluklardan uzak tutmaya da özen göstermelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ailevi işler gündeminizi yakından etkileyebilir. Kendinize de zaman ayırmayı ihmal etmemelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kimi zaman geçmişten kaynaklanan duygular, hassasiyetler gündeme gelebilir. Eskilerle ya da yaşlılarla ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün bir grup çalışması ya da sosyal bir faaliyet içinde olmak çok yararlı olabilir. Beklentilerinizde daha gerçekçi davranabilirsiniz.