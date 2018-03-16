16 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yaşadığınız olayları algılamakta zorlanabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı stres yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Hassaslaşabilirsiniz. Bireyselliğiniz daha fazla ön plana çıkabilir. İşlerinizde fazla fedakârlık yapıyor olmak keyfinizi kaçırabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün geleceğinizle ilgili konularda hassas olabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla görüşüp fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok fazla sorumluluk altına sokmak istemeyebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken bir gündesiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün iş hayatınızda görünür olmak isteyebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Fazla sorumluluk almak sizi yorabilir. Kendi özel hayatınızdan fedakârlık etmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde hassas durumlar meydana gelebilir. Olmak istediğiniz yerle ilgili şüphelere düşebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabileceğiniz bir gündesiniz. Bazı konularda hassasiyetleriniz artabilir. Hayatınızdaki olayları görmekte zorlanabilirsiniz. Belirsizliklerin sizi yorduğunu hissedebilirsiniz. Görüşleriniz konusunda daha tutkulu davranabilirsiniz. Gündeminizde olan konularda hızlı kararlar almayın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ortaklı iş yaptığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde stresli olduğunuz konularda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Net görmediğiniz konularla ilgili karar almayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün eşinizle ilgili konularda hassas olabilirsiniz. Duygusal olarak yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinize özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Ortaklı konularla uğraşabilirsiniz. Fedakârlık yapmanız gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başlangıçlar gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün çalışma hayatınızda yoğun ve stresli bir gün geçirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar olabilir. Yeni işlere hazırlanma sürecinde olabilirsiniz. Önemli kararlar için uygun bir gün değil. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte hareket edebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlardasınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün keyif aldığınız konulara daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Yeni adım atacağınız konularda fazla fedakârlık içinde olabilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız için önemli kararlar almaktan çekinmelisiniz. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ev hayatınızda ani değişiklikler meydana gelebilir. Çift durumlar içinde kalabilirsiniz. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizde fazla sorumluluk alabilirsiniz. Emlak işlerinizle ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi istediğiniz gibi ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önünüzü görmeden hareket etmeyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün iletişimde olduğunuz konularla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Yazışma ve konuşmalarda dikkatli olmanızda fayda var. Hayalini kurduğunuz konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklerden etkilenebilirsiniz. Beklemediğiniz kişilerden haber alabilirsiniz. Ticari konular gündeme gelebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili ani değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bugün kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun bir gün olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konulara yoğunlaşabilirsiniz. İşlerinizi bitirebilmeniz için başkalarından yardım alabilirsiniz. Yeni girişimler yapmak için ön hazırlık evresi geçiriyor olabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde dalgalanmalar olabilir. Akışta kalmaya çalışın. Bazı bitişler ve başlangıçlar olabilir. Bazı konularda fazla kontrolcü davranmamaya çalışın. Olayları kabullenmek sizi rahatlatacaktır. Bırakmanız gereken şeyleri görmeye çalışın.