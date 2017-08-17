17 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yakın çevrenizdeki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizde ilişkide olduğunuz kişiden destek alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Toparlanması gereken konularda destek görebilirsiniz. Geleceğinizi etkileyecek konularda eğitsel konular gündeme gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün maddi konularda daha fazla çalışmanız gerekebilir. Teknik konular gündeme gelebilir. Eğitim almanız gereken işlerde yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz. Kadınlardan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Çalışmalarınızın ödülünü alabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hassas olduğunuz konularda hayaller içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olan konularda inat edebilirsiniz. Gün içinde sanatsal konulara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde ikili ilişkileriniz önem kazanacak. Yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Tamamlamanız gereken işlerinizde planlama yapabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda küçük kısmetler olabilir. Kadın arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde işlerinizin teknik kısımlarıyla ilgilenebilirsiniz. Başarılı olmak için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Gelecek planlarınız yönünde alternatif yollar düşünebilirsiniz. Sanatsal aktiviteler yapabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün geleceğinizle ilgili hayaller kurabilirsiniz. Bunları gerçekleştirmek için kadınlardan destek görebilirsiniz. Gün içinde karar vermeniz gereken konular sizi sıkıştırabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi en iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Aynı meslek grubundan kişilerle zaman geçirmek ufkunuzu açabilir. Eğitsel konulara yönelebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili üstlerinizle görüşebilirsiniz. İş ortamında göz önünde olmak size keyif verecek. Devam eden işlerinizde yeni kararlar gündeme gelebilir. Bürokratik konularda uyanık olmalısınız. Yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız üretken olacağınız bir gündesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hedeflediğiniz konuları eğitimler alabilirsiniz. Teknik konularla ilgili işler gündeme gelebilir. Gün içinde yabancılarla ilişkileriniz önem kazanabilir. Sanatsal işlerle uğraşabilirsiniz. Eski ilişkilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. Karar almanız gereken durumlar olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ortaklı konularda sonuçlar alabilirsiniz. Karar aldığınız işlerde mücadele verebilirsiniz. Teknik konularda eğitimler alabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Finansal konularda sizi duygusal olarak bağlayan işler gündeme gelebilir. Yetenekli olduğunuz işlere daha fazla yönelebilirsiniz. Sanatsal faaliyetler sizi rahatlatabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün eşinizle veya ortaklarınızla ilgili olaylar sizi meşgul edebilir. Uğraştığınız konularda daha fazla hırs yapabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili aldığınız kararlarda eşinizden destek alabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle birlikte program yapabilirsiniz. Eski ilişkiler ilgili konular gündeme gelebilir. Eğitsel işlere yönelebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınızda başarı için sarf ettiğiniz çabanın ödüllerini alabilirsiniz. Bugün keyifli olaylar yaşanabilir. İşteki teknik konularla uğraşabilirsiniz. Eğitim almak istediğiniz konularda gelişmeler olabilir. İşteki sorumluluklarınızın arttığını düşünebilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar üretebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara gün içinde zaman ayırın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yaratıcı olduğunuz konularla kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. İşlerinizde olumlu gelişmeler olabilir. Kadınlardan alacağınız destek sizi rahatlatabilir. Çocuklarınızla ilgili konular da sorumluluk almanız gerekebilir. Harcamalarınızı denge de tutmaya çalışmalısınız. Teknik konular da gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün evinizi güzelleştirmek için harcama yapabilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evinize çağırmak isteyebilirsiniz. Kız arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Ailevi konularda daha rahat davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için farklı planlar yaratabilirsiniz.