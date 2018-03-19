19 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için çok heveslisiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularda hassasiyetiniz artabilir. Kişisel bakımınız ya da güzelliğiniz için para harcamalar yapabilirsiniz. Aşırı istekle normalden fazla harcama yapmak isteyebilirsiniz. İlişkiler açısından hızlı gelişebilecek durumlara hazır olmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkiler açısından gelgitli ve tüketici enerjilere açıksınız. Daha sabırlı ve hoşgörülü olmak durumundasınız. Eğer isterseniz gelişecek olaylar içinde daha fedakâr ve kabullenici olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Çöpçatan bir arkadaşınız sizi yeni bir ilişki için birisiyle tanıştırabilir. Arkadaş gruplarınız içinde konuşmacı olarak yer alabilirsiniz. İletişim üslubunuzda daha sabırsız ve açık sözlü olabilirsiniz. İletişim kaynaklı problemler yaşamamaya özen gösterin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı daha anlayışlı olmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. İşinizle ilgilenirken evle ilgili sorumluluklarınızı ihmal etmemelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yüksek enerjinizle dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Uzaktaki kişilerden gelecek haberler gündeminizde olabilir. Ani bir istekle tatil ya da yolculuk planları yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek konusunda çok daha hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Fikir ve düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Fakat yersiz yere fikir tartışmalarına girmemelisiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün endişe duyduğunuz konularda daha fazla mücadele vermeniz gerekebilir. Finansal konularda yenilenme içine girebilirsiniz. Sizi para konularında ani kararlar almaya iten durumlar oluşabilir. Sabırsız davranışlarla bazı önemli noktaları gözden kaçırmamaya dikkat edin. Bugün tutku ile başladığınız bir ilişkiniz sandığınızdan kısa sürebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Burcunuzun güçlü olduğu bire bir iletişim becerisi bugün oldukça işinize yarayacak. Bugün eşinizle ya da ortağınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi bulmanız çok kolay olmayabilir. İlişkilerde normalden daha açık sözlü ve cesur olabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza da dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çalışma hayatınız ve buna bağlı konularla ilgili olacağınız bir gün. İş yerinizde yeni koşullar oluşabilir ve sorumluluklarınız artabilir. Burcunuzun mücadeleci yapısı sayesinde zorlanmadan pek çok konuyu bugün halledebilirsiniz. Kişisel sınırlarınız konusunda da daha güçlü adımlar atabilirsiniz. Sizi yıpratabilecek olaylara karşı dikkatli olmalı ve sağlığınızı göz ardı etmemelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ve yapıcı olarak ifade edebilirsiniz. Özel ilgi alanınızdaki size keyif veren uğraşlarınız için harcama yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda hızlı gelişmelere, ani başlangıç ya da bitişlere açık bir gündesiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ev hayatınızdaki konularda hızlı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sizi heveslendiren konularda plansız hareket etmemelisiniz. Ailenizde geçmişle ya da atalarınızla ilgili konular açılabilir. Gün içinde bazı konularda engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Fakat mücadeleci yapınız sayesinde engelleri aşabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bir hayli hareketli bir gündeme hazır olun. Konuşmaların ve görüşmelerin arttığı bu günde yoğunluktan kendinize zaman ayırmakta güçlük çekebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ile ilgilenebilirsiniz. Başkalarından alacağınız bir takım destekler olabilir. Merak duyduğunuz konularla ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün hızlı kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Mali konular ve nakit durumunuzla ilgili daha aceleci bir tutum sergileyebilirsiniz. Bu konulardaki gelişmeler kurallarınızın dışına çıkmanıza neden olabilir. Sabırlı davranmak ya da beklemek yerine atılım yapmaya, hızla çözüm bulmaya eğilim gösterebilirsiniz. Akılcı kararlar alıp almadığınızdan emin olmalısınız.