2 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Aşırı ruh hali değişimleri içerisinde olabilirsiniz. Bugünkü ruh halinizle çok ciddi kararlar almamanız yerinde olur. Sakin kalın, çok acil cevap vermeniz gereken sorular dışında cevap vermeyin.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün kendinizi normalde korktuğunuz “aile anlarından” birinde bulabilirsiniz. Akrabalarınızın düzensiz, kafası karışık ve huysuz olması muhtemeldir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Kendinizi biraz yalnız hissediyor olabilirsiniz; modunuz düşük olabilir. Ama ümitsizliğe kapılmayın çünkü bugün aşktan yana şansınız açık görünüyor.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Vereceğiniz kararlarda özenli ve dikkatli olmaya dikkat edin. Bugün fırsat gibi gördüklerinizi sorgulamanızda fayda var. Arkada gizli ajandalar olabilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Şu anda herhangi birinin ayağına basmaktan kaçının. Liderlik etmek istiyorsanız, çözüm önermeyin, sessiz ve sabırlı olun. Sadece dikkatle dinleyip gözlemleyin.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Hayatınızda önemli bir ilişki, eşiniz, çok yakın arkadaşınız, ortaklığınız olabilir, şu anda bazı önemli ve zorlayıcı dönüşümler geçiriyor. Ona destek olmanız çok önem taşıyacak.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Mali işlerinizi ılımlı bir şekilde yürütün. Maddi şansı yakalamışken, harcamaları nereye yaptığınıza dikkat edin, ipin ucunu kaçırmayın. Sonrasında zorluk çekmeniz olası görünüyor.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Karşılaştığınız birçok küçük sıkıntı sizi daha iyi hissettirmez. Olumlu ve rahat bir tutum sergilemeye çalışın. Siz inatla düşüncelerinize sadık kalırsanız, çatışmalar artar ve hatalarınız çok çabuk affedilmez.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Sizler harikulade bir ruh hali içinde, hiçbir şekilde sınırlı hissetmiyorsunuz ve heyecanla bu günü kullanmak istiyorsunuz. Sevgiliniz ya da eşiniz de aynı şekilde hissediyor.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Başkalarını da sizin gibi hayat konusunda hevesli olmaya teşvik ediyorsunuz. Yeni yaklaşımınız, potansiyel talipler için büyüleyicidir. Kısa flört veya daha ciddi bir ilişkinin başlangıcı olabilir.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için bol miktarda enerjiniz var. Güçlü, sakin ve uyumlusunuz; aile bağlarını güçlendiriyorsunuz. Sevdiklerinizin ihtiyaç duyduğunuzda desteklerini geri vereceğinden emin olabilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Vücudunuzla son derece gurur duyuyorsunuz. Bunu ayağınızı uzatmak ya da sağlığınızı boş vermek için bir sebep haline getirmeyin. Vücudunuzu ihtiyaç duyduğu gıdalarla beslediğinizden emin olun.
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