22 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün sorumluluklarınızdaki artış sizi yorabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte programlar yapabilirsiniz. Zorlamanız gereken olaylar gündeminizi değiştirebilir. Yakın çevrenizde keyifli değişiklikler olabilir. Geleceğinizi etkileyecek olaylar gündeme gelebilir. Bazı durumlara olduğundan fazla tepki verebilirsiniz. Güçlü kişilerden yardım alabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak size iyi gelebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelişen gergin olaylar sizi de etkileyebilir. Gün içinde sevdiğiniz konularda daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün ailevi konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Emlak işleriyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgilendiğiniz konuları güçlendirmek isteyebilirsiniz. Bazı konuların sizi zorladığını düşünebilirsiniz. Eviniz için düşündüğünüz şeyleri yapmak için kolları sıvayabilirsiniz. Tartışmalar gündeme gelebilir. Yeni konularla ilgileneceksiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün eğitim konusu gündeme gelebilir. Planlarınıza yeni gündemler ekleyebilirsiniz. Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda kısmetler olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Harcamalarınızı düzenlemek isteyebilirsiniz. Sağlamlaştırmak istediğiniz konularda tekrardan düzenleme getirebilirsiniz. Geleceğiniz yönünde yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Keyif aldığınız insanlarla program yapabilirsiniz. İşinizde alacağınız yardımlarla daha rahat ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz işler ön plana çıkabilir. Hassas olduğunuz konuların üzerine gidebilirsiniz. Aşk hayatınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde parasal konular daha fazla ön plana çıkabilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. İşlerinize yön kazandırmak için mücadele etmeniz gerekebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi temellendirmek isteyebilirsiniz. Mücadele edeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Zevk aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Değişimlere daha kolay ayak uydurabilirsiniz. Duygusal olarak güçleneceğiniz bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde geleceğinizle ilgili yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle olduğunuz yeri sağlamlaştırabilirsiniz. Yeni fikirler anlaşmalar gündeme gelebilir. İşlerinizde güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. Kafanızda olan konuları somutlaştırmak isteyebilirsiniz. Mücadele edeceğiniz konular olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün iş yaşamınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları harekete geçirmek için mücadele verebilirsiniz. Hedeflerinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz. Geleceğinizle ilgili değişimleri arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle tartışmalar olabilir. Sakin olmayı deneyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gündeminizden daha farklı konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İlgi duyduğunuz konularda başkalarıyla görüşebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz. Gün içinde kurduğunuz ilişkiler sizin için önemli olabilir. Sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Bu durum işlerinizi ilerletmeniz için fırsat olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda güçlenmek isteyebilirsiniz. Aşkta gelişmeler söz konusu. Bazı konularda değişimler olabilir. Güçlü kişilerden duygusal destek alabilirsiniz. İşiniz için mücadele etmeniz gerekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda güçlenmek isteyebilirsiniz. Aşkta gelişmeler söz konusu. Bazı konularda değişimler olabilir. Güçlü kişilerden duygusal destek alabilirsiniz. İşiniz için mücadele etmeniz gerekebilir.