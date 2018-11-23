23 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Dedikodulara kulak asmamalısınız. Akşam saatlerinde yeni şeyler deneyimlemek isteyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili blokajlar hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizle ilgili değişim içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Tartışmalara karşı duyarlı olun. Sorumlu olduğunuz işlerinizde gelecek yönünde beklentilere girebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün alacağınız desteklerle işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yeni kararlar söz konusu. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacaktır. İlerleyen saatlerde planlarınızda değişiklikler olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çok çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olaylar size kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizde kopmalar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi bazı olaylar yorabilir. Fikir ayrılıkları doğabilir. İlerleyen saatlerde farklı programlar yaparak günün yorgunluğunu atmış olursunuz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Gün içinde birçok konuda alternatif planlar yapabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışma içinde olmamaya özen gösterin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ev hayatınızla ilgili konularda karşıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz. Gün içinde geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Bu konularda kendinizi rahatlatmaya çalışın. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Çatışmalara dikkat edin.