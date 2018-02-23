23 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hareketli ve yoğun bir gün geçirmeye kendinizi hazırlamanızda fayda var. Kardeşleriniz ile ilgili gelişmeler olabilir. Burcunuzun doğası gereği hızlı tepki vermeye alışkınsınız. Zihinsel olarak da çok hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Ancak bugün aceleci davranmamalısınız. Acele ederseniz dikkatsizlik sonucu bazı fırsatları kaçırabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili hareketlenmeler gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız yatırım tüyolarını hızlı şekilde değerlendirmek isteyebilir ve yeni harcamalarda bulunabilirsiniz. Adeta bir elinizle toplarken öbür eliniz ile verebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafa karıştırıcı durumlar ve bağımlılık duyduğunuz zevklerinize karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kendinizi canlanmış ve zinde hissettiğiniz bir gündesiniz. Ayın burcunuza geçiş yapması ile düşüncelerinizdeki derinlik de artabilir. Daha heyecanlı ve hızlı tepkiler vermeye eğilimli olabilirsiniz. İnsanlar tarafından çabuk fark edilebilirsiniz. Yeni ilişkilere de aynı hızla başlayabilirsiniz. Ancak bugün başlayacağınız ilişkileriniz gelip geçici ilişkiler olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kontrol ve gizlilik konuları ön plana çıkabilir. Gizli düşmanlarınız veya sizden gizlenen bazı konular yüzünden yaptığınız bazı planlar suya düşebilir. Burcunuzun güvenlik konularına olan özel hassasiyeti yüzünden kendinizi oldukça tedirgin hissedebilirsiniz. Endişeye teslim olmamaya ve olaylara çok yönlü bakmaya çalışmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çevrenizin kalabalık olduğu dışa dönük bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek, yeni ortamlara girmek isteyebilirsiniz. Bol bol sohbet edebileceğiniz bir gün olabilir. İşiniz ile ilgili bazı gelirler olması da mümkün. Geleceğiniz hakkında merak ettiklerinizin cevaplanmasını istediğiniz zamanlar olabilir. Bugün kadınlardan da destek görebileceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Değişken koşullara ayak uydurmakta zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Ev ve toprağa ait gelişmeler yaşanabilir. Üstleriniz ve anneye ait konularda hareketlenmeler olabilir. İlerleyen saatlerde dengesiz davranışlarla karşılaşacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda karmaşa olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Farklı kültürler hakkında bilgi edinmek kavrayışınızı değiştirebilir. Öğrenme ve keşfetme heyecanı içinde farklı deneyimlerde bulunabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz. Mücadele gerektiren işlere kalkışabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan konularda karşı dikkatli olmanızda fayda var. Eviniz ve aileniz ile ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde endişe ve evhama oldukça yatkınlık gösterebilirsiniz. Hassas durumlar ortaya çıkabilir. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün evlilik konusunda hareketlilik yaşayabilirsiniz. Burcunuzun bağımsız yapısı aileniz ve tarafından anlaşılamayıp artık evlenmeniz gerektiği hatırlatması yapılabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle çok hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İlerleyen saatlerde olaylara karşı içgüdüsel tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hayatınızda sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün işte düzen ve sağlık konuları öne çıkıyor. Bugün iş temponuz çok yoğun olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişken olaylar içinde olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayal kırıklığı yaşayacağınız olaylar olabilir, sakin kalmakta fayda var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün aşk ve yaratıcı alanda hareketli bir gündeminiz var. Enerjiniz yüksek ve çevreniz kalabalık olabilir. Kendinizi daha canlı ve oldukça da talihli hissetmeniz mümkün. Gözler üzerinizde olacak. Özellikle konuşmalarınız hayranlıkla dinlenecek. Hatta eski sevgilileriniz bile sizi arayıp görmek isteyebilir. Ancak bu durumun bu güne özel olduğunu, yarına kalmayacağını unutmayın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Güven ve güvenlik konuları sizin için daha ön planda olabilir. Aileye ait konularda hassasiyetler içinde olabilirsiniz. Evinizde ailenizle birlikte yiyeceğiniz bir akşam yemeği fikri sizi cezbedebilir. Aileniz uzakta ise evinizle ilgili işleri severek yapacağınız ve sakin bir akşam geçirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde zihinsel ve duygusal karışıklık hissedebilirsiniz.