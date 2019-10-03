3 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün karşılaşmaktan hiç de hoşlanmayacağınız insanlarla bir araya gelmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum sizin için ne kadar zor olsa da diplomatik davranmaya özen gösterin. Çzel hayatınızda ise, partnerinizin baskıcı tavırlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ne öfkeyle kırıcı sözler söyleyin ne de olağan karşılayıp sessiz kalın. Gerginliğin geçmesini bekleyin ve eşinizle problemlerinizi sakin bir şekilde karşılıklı saygı çerçevesi içinde birlikte değerlendirin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinizi özgür bırakın. Eğer isterseniz, size zarar veren tüm bağımlılıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Sadece istemeniz bile yeterli çünkü siz yeter ki karar verin, çözüm zaten arkasından gelir. Partnerinizin ailesel sorunlarında onun yanında olmanız onu güçlü kılıyor. Daha da önemlisi sizin değeriniz gözünde bir kat daha artıyor.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İşle ilgili sorunları çözememiş olmanız, sizi fazlasıyla etkiliyor. Bir an evvel yeni bir adımla hayatı yeniden yaşanır kılmalısınız. Bunu oturduğunuz yerden yapmak mümkün değil, biliyorsuınuz. Bugün dikkat etmeniz gereken diğer konu ev ve iş yerinizdeki elektronik eşyalarınızda olabilecek arızalar. Mümkünse tedbirli davranmanızda fayda var. Bilgisayarınızın cep telefonunuzun yedeğini alın ve arızayı kendi başınıza düzeltmeye kalkışmayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sezgileriniz çok güçlü ve siz onlara güveniyorsunuz. Bugün gördüğünüz rüyalaretkisiyle önünüzü daha net ördüğünüzü düşünüyorsunuz. Abartmayın ama rüyalarınızı önemseyin hatırlayabildiğiniz kadarını not edin ve gördükleriniz araştırarak yorumlamaya çalışın. Fiziksel çekiciliğinizin her geçen gün arttığı özel zamanlardasınız karşı cinsin yoğun ilgisi ile karşılaşacak ve sürpriz teklifler alacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Farkındalığınızın oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz. Daha önce farkına varamadığınız bir çok ayrıntıyı fark edebilir bunların üzerine düşünerek bilinç düzeyinizi yükseltecek çalışmalara başlayabilirsiniz. Enerjiniz öylesine yüksektir ki, pozitif yönde kullanamadığınız takdirde sizi zorlayabilir ve yanlış kararlar almanıza ya da tam tersi kararsızlığınız yüzünden fırsatlar kaçırmanıza neden olabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günlerdir ilgelendiğiniz ve tatili feda ettiğiniz konuyla ilgili yakın çevrenizde bulunan insanların tavsiye ve öğütlerini dikkate almalısınız.. Bu durum yakın çevrenizde sizi sevenleri de mutlu edecek ve haklı mücadelenizde ki başarınızla gururlanmalarını sağlayacaktır. Var olan bir ilişkiniz varsa dikkatli olmalısınız bir anda karar vererek ait olduğunuzu hissettiğiniz kişi’ ye aşkın davetine doğru yol alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Erken biten tatil canınızı sıksa da işinizi çok sevmeniz nedeniyle mutsuz değilsiniz. İşinizle ilgili uzun zamandır uğraştığınız bir girişiminiz ay sonuna doğru olumlu olarak sonuçlanabilir ve insanlardan büyük bir ilgi görebilirsiniz. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir sezgilerinizin sesine kulak verin ve yapacaklarınızı buna göre gerçekleştirin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugünlerde iş ve özel hayatınızda rüzgarlar sizden yana esiyor. İş hayatınızda kendinize olan güveninizi tazeleyecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Övgü dolu sözlerle takdir edilebilir ve kariyerinize katkı da bulunacak bir oluşumun içinde bulabilirsiniz kendinizi. Özel yaşamınızda ise; eski aşkınız karşınıza çıkabilir ve bir anda duygularınızı altı üst edecek açıklamalarda bulunabilir

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugünlerde işlerinizi bir türlü zamanında yetiştirememekten şikayet ediyorsanız yeni yollar aramalısınız. Aşırı yorgunluğa bağlı sağlık sorunları yaşamadan kendinize zamanı daha iyi kullanabileceğiniz bir sistem kurmalısınız. Ailenizle ilgili konularda kararlı davranmalı ve tutumunuzu belirleyerek hareket etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün enerjiniz çok yüksek, öyle ki yaşamın her alanında farklı noktalara taşıyabilir. Bugünlerde en çok işinizde bunu fark edeceksiniz. Özel yaşamınızda ise önemli kararlar almadan önce güvendiğiniz insanların görüşlerine danışmanız daha doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Sağlığınız için yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İşinizde sizin alanınız dışında vereceğiniz bir katkı, kariyerinizi sürpriz bir şekilde bir adım ötesine taşıyabilir. Mesai arkadaşlarınız bu durumdan pek memnun olmasa da siz bunlardan etkilenmeden dikkatinizi işinize verin. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir eski günleri yad ederek keyifli zaman geçirebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi, özellikle karşı cinsle sudan sebepler yüzünden yaşanabilecek tartışmaların içinde bulabilirsiniz. Önemli olmayan konular yüzünden birbirinizi kırdığınıza daha sonra çok pişman olabilirsiniz. Bugün her zamankinden daha fazla anlayışlı olmayı deneyebilirsiniz. Parasal konularda yaşanan olumlu bir gelişme sizi oldukça sevindirebilir.