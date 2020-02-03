3 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan

Etrafınızdaki herkesin kendi ilgi alanları olduğunu unutmayın. Kimseyi kolundan tutup zorla istemediği bir etkinliğe sürükleyemezsiniz. Siz sadece teklif edin, katılıp katılmamak onlara kalmış.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Sizinle vakit geçirmekten hoşlanan insanlarla sevginizi paylaşın. Siz sevgi verdikçe onlardan da sevgi aldığınızı göreceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ani ruh hali değişimleriniz potansiyel bir ilişki hakkında net kararlar almanızı zorlaştırıyor. Bu kişiyi ilk gördüğünüzde ne hissettiyseniz o hisse güvenin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ne yazık ki arkanıza yaslanıp keyif çatabileceğiniz bir gün değil. Etrafınızdaki insanların sürekli sizinle iletişim halinde olacağı ve grup halinde birçok proje bitireceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kontrol edemediğiniz durumları serbest bırakma eğilimindesiniz. Bu durum sizi üzmesin çünkü etrafınızdaki her şey üzerinde söz sahibi olamazsınız. Doğanın kendi akışına uyum sağlamaya çalışmanız en iyisi.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün bir kitabı ya da yazıyı okurken odaklanamadığınızı aynı satırı defalarca kez okuduğunuzu fark edebilirsiniz. Zihniniz neyle meşgul? Neden konsantre olamıyorsunuz? Önce kafanızı karıştıran durumları çözmelisiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Korkup kaçtığınız duygularınızla artık yüzleşme zamanı. Kendinize kaçtığınız için kızmamalı ancak bunu neden yaptığınızı anlamaya çalışmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bulunduğunuz sosyal ortamlarda dikkati kendi üzerinize çekmek için sevdiğiniz insanları kırarak espriler yapmayın. Sonunda üzülen siz olursunuz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bir konu hakkında kesin yargılara varmadan önce dikkatli olmanızda fayda var. Konuyu her açıdan ele aldığınıza emin olun.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kendinize odaklanıyor olmanız derinlerdeki yaralarınızı onarmanızda çok yardımcı. Kendinizi yeniden tanıyor ve yeni bir benlik kazanıyorsunuz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Entelektüel bir tartışmanın parçası olmak size çok fazla şey katıyor. Günün sonunda kafanızdaki fikirleri not etmeyi unutmayın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gördüğünüz rüyaların ne anlama geldiğini araştırın ve bunları ciddiye alın. Size bazı konularda işaret vermek istiyor gibiler.