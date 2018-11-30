30 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Çalışma hayatınızla ilgili konularda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte günü planlamak riskleri azaltabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Sakin kalmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili sıkışıklıklar meydana gelebilir. Sabah saatlerinde hata yapabilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Bugün duygusal karmaşa içinde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde aksiliklerle meydana gelebilir. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde kendi içinize dönebilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. İlerleyen saatlerde işlerinizde hatalar olabilir. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, kafa karışıklığınız artabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Öğlen saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Kendinizi incinmiş hissedebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda detaylara girmeyin. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bilemediğiniz konulardan dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. İçsel süreçleriniz, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde fazla detaycı davranabilirsiniz. Gün içinde yaşayacağınız kafa karışıklığından işlerinizde etkilenebilir. İkili ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Hızlı kararlar almayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Duygusal karmaşa yaşayacağınız olaylardan uzak durmanızda fayda var. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İşten gelen destekler sizi rahatlatacaktır. Hata yapmamaya özen gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Gün içinde şanssız olaylar yaşanabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız yeni yükler getirebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsiniz. Kendinizi rahatlatmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. İçsel olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün keyifsiz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Finansal anlamda endişe duyduğunuz konular sizi meşgul edebilir. İşlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Akşam saatlerinde duygularınızı bastırmakta zorlanabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İçsel dengenizi yakalamak isteyebilirsiniz. Bazı konularda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için uygun bir gün olmayabilir. Akşam saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Akışta kalmaya çalışın.