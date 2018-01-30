GENÇ HEMŞİRE 38 YIL SONRA FACEBOOK'TA O FOTOĞRAFI GÖRÜNCE ŞOK OLDU!

Amanda Scarpinati, bebekken geçirdiği kaza sonrası 3. derece yanıklarla hastaneye kaldırılmıştı. Yıllar boyunca bir hemşirenin kendisini kucağında tuttuğu siyah beyaz fotoğrafla yaşadı. 38 yıl önce çekilen bu karedeki hemşirenin peşine düştü ve bakın neler oldu.

Fotoğraf, 1977 yılında New York’taki bir hastanede Amanda, ciddi bir kaza geçirdikten hemen sonra çekilmişti. Amanda, 3 aylıkken koltuktan ısıtıcının üstüne düşmüştü ve vücudunda üçüncü dereceden yanıklar oluşmuştu. Fotoğrafta kendisinin başı sargılı ve hemşire onu rahatlatmaya çalışıyor.

Amanda Scarpinati, 1977 yılında henüz üç aylıkken üçüncü derece yanıkla New York’taki Albany Medical Center’a getirildi. Koltuktan ısıtıcının üstüne düşmüştü.

Amanda kazadan sağ salim kurtuldu. Maalesef yanıkları nedeniyle kendisiyle çocukluk yıllarında hep dalga geçildi. Amanda, AP’ye “Vücudunda yanıklar olan bir çocuk olarak yaşamak kolay değildi. Dalga geçildim ve bana isimler takıldı. Böyle zamanlarda fotoğraflara bakıp beni kucağında tutan hemşireyle konuşurdum.

Benim bu kadar yakından ilgilendiği görülen kişiyle konuşmak beni rahatlatırdı” dedi. Amanda’nın en büyük hayali siyah beyaz fotoğrafta kendisini kucağında tutan hemşireyle bir gün tanışmaktı. 20 yıllık arayışın ardından kendisine dair en ufak bir iz bulamadı. Bir de sosyal medyayı kullanmaya karar verdi. Facebook’ta paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına, “Adını bilmek ve o kişiyle tanışıp sohbet etmek istiyorum. Lütfen paylaşın. Belki de onu bulmama yardım edebilirsiniz” yazdı.

Gönderisi hızla yayıldı ve ertesi gün yıllardır beklediği o mesajı aldı. O yıllarda aynı hastanede çalışan Angela Leary, iş arkadaşı Susan Berger’i fotoğrafı görür görmez tanımıştı. O zamanlar Susan 21 yaşındaydı ve üniversiteyi yeni bitirmişti. Susan da minik kıza ait fotoğrafları saklamış. Susan, “Onu hatırlıyorum. Çok sakin bir bebekti. Bebekler ameliyattan çıktıktan sonra ya derin derin uyurlar ya da ağlarlar. O ise çok sakindi. İnanılmazdı” dedi. 38 yıl sonra ikili bir araya geldi.

Susan, “Böyle bir şey kaç hemşirenin başına gelir bilemiyorum. Bir hastanızın, hele ki bebek yaşlardaki bir hastanızın sizi hiç unutmaması inanılmaz bir olay. Amanda’yla ilgilendiğim için kendimi özel hissediyorum” dedi. İkilinin hayat hikâyesini okuyup da etkilenmemek elde değil.