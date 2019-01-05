5 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün önceliklerinizi daha iyi belirlemeye çalışmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili bitişler, sonlanmalar gündeme gelebilir.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bugün düşüncelerinizde biraz daha olumlu olmaya bakmalısınız. Bakış açınızda kendinizi yeteri kadar güvende hissetmeyebilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Parasal konular söz konusu olduğunda bugün biraz daha önlemci olmaya bakın. Ancak gereksiz korku ve endişelere yönelmemelisiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bugün eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ailevi bir konu üzerinde daha ciddi düşünmeyi gerektirebilir.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Hafta sonu olmasına karşın bazı sorunlar ya da meşguliyetler söz konusu olabilir. Duygusal konularda, sağlıkla ilgili konularda ciddi düşünebilirsiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün sevdiklerinizle ilgili bir konu ile daha yakından ilgilenmek gereği duyabilirsiniz. Ancak kabul edilmesi gereken durumlar da var.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Eve ya da ailenize ait bir konuda sıkışıklıklar ya da bitişler gündeme gelebilir. Gereksiz yere ısrarcı olmamaya bakmalısınız.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle ilgili bir konu sizi daha ciddi düşündürebilir. Yakın çevrede konuşmalar, ziyaretler de önemli olabilir.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Parasal konular ve birikimleriniz söz konusu olduğunda bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Elinizdekileri korumaya çalışmalısınız.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün burcunuzda ilerleyen Ay kişisel hassasiyetleri, beklentileri öne çıkarıyor. Ancak gereksiz yere aceleci davranmamalısınız. Sabırlı olun.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bugün şansınızı pek iyi olmayabilir. Duygusal açıdan sizi kısıtlayan durumlar gündeme gelebilir. Bitişler ve kapanışlar söz konusu.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Arkadaşlarınızla bir arada olsanız da, olayların daha ciddi yanlarına bakma eğiliminde olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.
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