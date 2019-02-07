7 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınızda fark edemediğiniz ve bugün açığa çıkan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İşleriniz istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Bugün günlük bitirmeniz gereken işlere yönlenmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Tükenme yaşayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Arkadaş gruplarınızla birlikte zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Denekteki işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz. İşten gelecek destekler sizi gün içinde çok fazla rahatlatabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sonlanmalar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. İşleri yetiştirmekte zorlandığınız bir gün yaşayabilirsiniz. Günlük işlerin ve aksiliklerin içinde sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Gün içinde tükendiğinizi hissedebilirsiniz. Gizli kalmış olaylardan dolayı kabullenme içine gireceğiniz zamanlar var. Üstlerinizle ilgili konulara dikkat edin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için isteyebilirsiniz. Yolculuk planları için çevrenizdeki insanları da heveslendirebilirsiniz. İnanç ve felsefelerle ilgili konularda düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı olaylar yaşanabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize tekrar düşebilir. Finansal konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Uğraş gösterdiğiniz işlerde yavaşlama ve sonlanma yaşayabilirsiniz. Hayatınızda gizli kalmış olaylar nedeniyle kabullenme içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Banka işlerinizi hallederken dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Karşılıklı konular daha çok gündeme gelebilir. Uğraştıran durumlardan uzak kalmanızda fayda var. Mahkeme ile ilgili işlerinizde yavaşlamalar olabilir. Gizli kalmış olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı bitişler yaşanabilir. İşlerinizdeki aksamalar yüzünden kendinizi hırpalamayın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Yetiştiremediğiniz işler için başkalarından destek alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle karşılaştığınız olaylara karşı kontrolünüzü kaybetmemelisiniz. Tükenme söz konusu.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade ettiğinizi düşündüğünüz arkadaşlarınızda birlikte olmak size iyi gelecektir. İşlerin akışında yavaşlamalar olabilir. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Bitişler yaşayacağınız zamanlar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Babanızla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güven aradığınız konulara çekileceğiniz zamanlar var. Eskiye ait konular tekrar ortaya dökülebilir. Gün içinde bitirmekte zorlandığınız işlere yönelebilirsiniz. İşlerin akışı yavaş olabilir. Yaşanacak olaylara karşı sakin kalmakta fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İletişim yönünden hareketli bir gündesiniz. İşlerinizin akışı yavaş olduğundan, yazışma ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Olaylara karşı sakin tavrınızı korumakta fayda var. Yapmak zorunda olduğunuz sözleşmelere daha fazla özen göstermelisiniz. Yaşadığınız bazı olaylarsa sonlanmalar olabilir. Dedikodulara karşı dikkatli olun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönlenmek sizin için daha iyi olabilir. Gün içindeki ufak tefek işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler günü daha rahat geçirmenize neden olabilir. Hayatınızda gizli kalmış olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalmış olaylara karşı kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar olabilir. Gün içinde bitişler yaşanabilir. Elinizde olmayan faktörlerle yaşanan sonlanmalar nedeniyle kabullenme içine girebilirsiniz.