74 yaşında anne olmuştu, kötü haber geldi!

Hindistan’da çok uzun yıllar uğraşmalarına rağmen çocuk sahibi olamayan ancak tüp bebek yöntemi ile bu ay başında sonunda ikiz bebeklerini kucağına alan 74 yaşındaki anne kalp krizi geçirdi. 82 yaşındaki baba da doğumun ertesi günü felç olmuştu.

Hindistan’ın Andhra Pradeş eyaletinde eylül ayının ilk haftasında tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek sahibi olan dünyanın en yaşlı annesi Mangayamma Yaramati (74), kalp krizi geçirmesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. İkizlerin 82 yaşındaki babaları Sitarama Rajarao da doğumdan bir gün sonra geçirdiği felç nedeniyle halen yoğun bakımda. Yaramati’nin hamileliği boyunca kardiyologlar, jinekologlar ve beslenme uzmanları tarafından kontrol altında tutulduğu belirtilirken kalp krizini neyin tetiklediği henüz bilinmiyor.

74’lük anne, doğumdan sonra kocasıyla hep bebek sahibi olmak istediklerini fakat yıllarca hamile kalamadığını söylemiş, tedavisi süren 82’lik baba da, “O kadar mutluyuz ki. Defalarca denedik ve çok sayıda doktorla görüştük. Hayatımın en mutlu günü” demişti.