ABD'li üst düzey yetkili corona için tarih verdi

ABD’li yetkili: Salgın haziran sonuna kadar sürebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri basına yaptıkları açıklamalarında corona virüsü salgınının aylarca sürmesini beklediklerini belirtti. ABD Genel Kurmay Başkanı Mike Milley ise salgının haziran ayının sonlarına kadar sürmesini beklediğini açıkladı.

ABD’de corona virüsü salgınının önüne geçilmesi için yapılan test miktarı arttıkça vaka sayısında da artış yaşanıyor.

Son olarak ülkede 40 binden fazla vaka tespit edildiği belirtilmişti. Özellikle dünya borsaları ve ABD ekonomisi için kritik önemdeki New York şehrinde 25 binden fazla vaka tespit edilmişti.

Ülkede birçok eyalette sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmiş durumda. Bazı eyaletlerde sokağa çıkmak için özel izin alınması gerekiyor.

Ülkenin ekonomik başkenti kabul edilen New York şehrinde sokaklar boş kaldı. Reuters

AYLARCA SÜREBİLİR

Ülkedeki corona virüsü krizi tırmanırken Pentagon’da çalışan üst düzey yetkililerden ülkedeki salgının son bulmasının aylarca sürebileceği açıklaması geldi.

Savunma Bakanı Esper’in, “Salgın ABD’de aylarca devam edecekmiş gibi plan yapmalıyız” dediği belirtildi.

Esper’in ayrıca “En sonunda aylar içerisinde bunu atlatacağımıza güvenim sonsuz” şeklinde konuştuğu bildirildi.

ABD Genel Kurmay Başkanı Milley ise “Salgının ne kadar süreceği belirsiz. Diğer ülkelerin yaşadıklarından faydalanıyoruz. Salgın haziran sonuna kadar sürebilir” açıklamasında bulundu.

ABD’DE SON DURUM

Ülkede son açıklanan verilere göre 48 binden fazla vaka, 588 can kaybı var. 1175 kişinin durumu ciddiyetini korurken 295 kişi de tedavi edilmiş durumda.