''Bu bir işgal değil Rusya'nın hakkıdır''

Rusya'nın tüm diplomatik çabalara rağmen Ukrayna'da operasyon başlatması dünya gündemini bir anda alt üst etti. Başta ABD ve NATO müttefiki ülkeler olmak üzere tüm dünyadan Rusya'ya kınama ve sert yaptırım kararları gelirken Rusya'nın en büyük ve neredeyse tek müttefiki olmaya devam eden Çin'in yaptığı resmi açıklama büyük tepki topladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya'ya askeri teçhizat sağlanmayacağının altını çizerken "Güçlü bir ülke olarak Rusya'nın bu konuda Çin'e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına girip operasyon düzenlemesinin ardından tüm dünya ülkeleri kınama mesajları, sükûnet çağrıları ve Rusya'ya sert yaptırımlar açıklamaya başladı. Avrupa Birliği Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş çapta bir yaptırım paketinin yolda olduğunu açıklarken NATO müttefiki tüm ülkeler de Rusya'ya karşı bir arada hareket edileceğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna konusunda başından beri yanında duran birkaç ülkeden biri ve en büyük müttefiki olan Çin'in yaptığı ilk açıklama ise dünya çapında büyük tepki topladı.

Çin'in resmi açıklaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying'den geldi. Çin'in resmi açıklamasında 'işgal' kelimesini kullanmaktan bilinçli olarak kaçınması dikkat çekti.

ASKERİ YARDIM YOK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Çin’in Rusya'ya herhangi bir askeri teçhizat sağlama niyetinde olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya'nın askeri harekat kararının ardından açıklama yaptı. Hua Chunying, bu konuda Çin'in yaklaşımının ABD'nin yaklaşımından niteliksel olarak farklı olduğunu belirterek, "Çatışma riskini gördüğümüzde birbirimize silah sağlamak için inisiyatif almıyoruz. ABD’nin, Ukrayna'ya yaptığı gibi askeri tesis ve teçhizat sağlamayacağız. Güçlü bir ülke olarak Rusya'nın bu konuda Çin'e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Chunying yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilerin Rusya'nın askeri müdahalesini “işgal” olarak tanımladığını ancak kendilerinin bunu kabul etmediklerini söyledi. Pekin yönetimi, Rusya'nın egemen bir ülke olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Çin hükümeti Ukrayna işgaliyle birlikte Rusya'ya karşı açıklanan yaptırımları kınadı ve bunların hepsini reddettiklerini bildirdi.

Öte yandan Çin'den yapılan açıklamalarda Ukrayna'da yaşanan durum için bir kez daha diyalog çağrısında bulundu yaşananlardan ABD ve müttfiklerini sorumlu tutarak bu devletlerin durumu kötüleştirdiğini ifade etti.

Dünya çapında Rusya'ya karşı devreye alınan ekonomik yaptırımları da delmek isteyen Çin, Rusya'dan buğday ithaline de onay verdi. Rusya dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri olmasına rağmen yıllardır devam eden yaptırımlar nedeniyle bu durumdan fayda sağlayamıyor.

Çin, Ukrayna'da yaşayan vatandaşları için de bir uyarı metni ve açıklama yayınladı.

Açıklamanın en dikkat çekici kısmında Ukrayna'da bulunan Çin vatandaşlarına "Eğer araçlarınızla uzun mesafe yolculuk yapmayı tercih edecekseniz araçlarına birer Çin bayrağı takın." denildi.

Uyarı metninde "Sosyal durum şu an için kaotik. Özellikle ciddi sıkıntı yaşanan şehirlerde caddelerde yürümek sizi saldırı karşısında hedef haline getirebilir. Trafik her an durdurulabilir ve fırlayan beton parçalar sizi tehlike altına sokabilir." ifadelerine yer verildi.

Hürriyet