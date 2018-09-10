Çıplak uyuyorlar!

ABD’de ‘Mattress Advisor’ tarafından düzenlenen ankette, Milenyum neslinin yüzde 65’inin gece çıplak uyumayı sevdiği ortaya çıktı.

Ankete göre gece çıplak yattığını söyleyen kişiler bu şekilde daha kaliteli bir uykuya sahip oldukları görüşünde. Gece çıplak uyuduğunu söyleyen kişilerin yüzde 75’i ise ya evli ya da uzun süreli bir ilişkiye sahip.