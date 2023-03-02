Gize Piramitleri’nde gizli koridor keşfedildi

Mısır’ın tarihi yapıları Gize Piramitleri’nde uzmanlar dikkat çekici bir bulguya ulaştı…

Bilim insanları 4500 yıl önce yapılan Gize Piramitleri’nin ana girişine yakın bir noktada 9 metrelik gizli bir koridor bulunduğunu duyurdu.

Dünyanın Eski Yedi Harikası’ndan biri olan piramitte özel kızılötesi termograf, 3-D simülasyon ve özel görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.

1889 yılında inşa edilen Eyfel Kulesi’ne kadar 146 metrelik boyu ile dünyanın insan yapımı en büyük yapısı olan koridorun piramidin ağırlık dağılımını dağıttığı tahmin ediliyor.

Mısır Antik Yapıtlar Yüksek Konseyi Başkanı Mustafa Veziri, “Taramalarımıza devam ederek neler bulabileceğimize bakmak istiyoruz” dedi

sözcü.com.tr